Kazachstan: Z Bajkonuru na ISS odleci we wtorek dwuosobowa ekipa filmowa

Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie we wtorek rano wystartuje statek Sojuz-2.1a, który dostarczy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) dwuosobową rosyjską ekipę filmową. Aktorka Julia Peresild i reżyser Klim Szypienko nagrywać będą sceny do pierwszego w historii filmu fabularnego, kręconego w przestrzeni kosmicznej.

Załogę statku kosmicznego uzupełnia kosmonauta rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos Anton Szkaplerow. Załogę rezerwową stanowią kosmonauta Oleg Artemiew, aktorka Alona Mordowina i operator Aleksiej Dudin.

Rosjanie w kosmosie kręcić będą film "Wyzwanie", opowiadający historię lekarki, która zostaje niespodziewanie wysłana na Międzynarodową Stację Kosmiczną, żeby ocalić życie znajdującego się na niej kosmonauty. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na plany NASA, która planowała nakręcić film w kosmosie z Tomem Cruisem w roli głównej.

Statek kosmiczny z Rosjanami na pokładzie wystartuje o godz. 11.55 czasu moskiewskiego (10.55 w Polsce). Odzieli się od rakiety nośnej po około 9 minutach lotu. Po następnych 3 godzinach i 17 minutach nastąpi dokowanie do ISS. Pobyt na Stacji ma trwać 12 dni.

Peresild to obecnie jedna z najpopularniejszych aktorek w Rosji, grała m.in. w nominowanym do Złotego Globu oraz Oskara filmie "Na końcu świata". W poniedziałek na konferencji prasowej przyznała, że czteromiesięczne przygotowania do pobytu w kosmosie były bardzo trudne, ale mimo to odczuwa duże zadowolenie.

"To niesamowita szansa - powiedziała 37-letnia aktorka. - Pracowaliśmy naprawdę ciężko i jesteśmy naprawdę zmęczeni, mimo że jesteśmy w dobrym humorze i uśmiechamy się. To było trudne psychicznie, fizycznie i moralnie. Ale myślę, że gdy już osiągniemy cel, będziemy to wspominać z uśmiechem".

Przyznała, że najtrudniejsza dla niej była nauka obsługi statku kosmicznego, którym dotrą do ISS. "Szczerze mówiąc, nie przyszło mi to łatwo - mówiła. - Przez pierwsze dwa tygodnie uczyłam się tego do 4. rano każdego dnia".

Z kolei częścią przygotowań, która sprawiła jej najwięcej przyjemności, był lot imitujący stan nieważkości. Dodała, że zdaje sobie sprawę, iż zerowa grawitacja na orbicie może być zupełnie inna, niż w warunkach szkoleniowych, ale mimo to nie może doczekać się pierwszego poranka na orbicie.

38-letni Szypienko ma w dorobku kilka znanych w Rosji filmów, w tym obraz "Tekst" z 2019 roku, najbardziej kasowy film w historii rosyjskiej kinematografii. Dla niego treningi przed podróżą w kosmos także nie były łatwe. "Oczywiście nie mogliśmy zrobić wielu rzeczy za pierwszym razem, a czasem nawet za trzecim, ale to normalne" - powiedział.

Dodał, że jest podekscytowany faktem, iż będzie pierwszym filmowcem w kosmosie i chce wykorzystać te okoliczności do eksperymentowania z oświetleniem, ustawieniami kamery i innymi aspektami technicznymi kręcenia filmów.

W filmie mają także wystąpić przebywający obecnie na ISS Piotr Dubrow i Oleg Nowicki, który wcieli się w rolę chorego kosmonauty. 17 października to on zajmie miejsce kapitana w statku Sojuz, która sprowadzi ekipę filmowców na Ziemię.