Kazachstan zaczyna odmrażać gospodarkę

Liczba zakażeń koronawirusem w Kazachstanie, choć rośnie, to jednak bez gwałtownych skoków, co skłoniło rząd tego kraju do rozpoczęcia odmrażania gospodarki. Według danych rządowych do pracy wróciło już ponad 1,1 mln osób, a kwota wsparcia państwa dla obywateli i przedsiębiorców wyniosła około 14 mld dolarów.

Od początku epidemii, jak podaje agencja Reutera, w tym 18-milionownym kraju w Azji Środkowej zakażonych zostało 11,5 tys. osób, z czego 41 zmarło.

Przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Republiki Kazachstanu, Krajową Izbą Gospodarczą Atameken oraz przedstawicielami biznesu plan przywrócenia wzrostu gospodarczego będzie realizowany do końca roku.

Plan zakłada wsparcie poszczególnych branż poprzez zachęty podatkowe, rozszerzenie ułatwień kredytowych, uregulowania dotyczące rozwoju infrastruktury, a także wsparcie produkcji krajowej i ochronę miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa przetwórcze mają mieć zapewnione m.in. finansowanie środków obrotowych na preferencyjnych warunkach, mogą też występować o kredyty, w tym kredyt eksportowy. Władze wspierają dodatkowo zbyt towarów krajowej produkcji, wprowadzając obowiązek wykorzystywania kazachskich materiałów i sprzętu przez beneficjentów pomocy rządowej.

Planuje się również uruchomić pilotażowy program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych "5-10-20" (gdzie 5 to stopa procentowa kredytu, 10 proc. - wkład własny, a 20 - okres kredytowania w latach).

Rząd Kazachstanu już pod koniec marca zaproponował szereg rozwiązań wspierających obywateli w czasie pandemii. Po finansową pomoc sięgnęło dotychczas ponad 4,5 mln osób, dodatkowy milion otrzymał żywność i produkty gospodarstwa domowego. Ponad 2 mln obywateli oraz 11,5 tys. małych i średnich firm skorzystało z wakacji kredytowych oraz preferencyjnych pożyczek o łącznej wartości ok. 1 mld dolarów.

Dodatkowo sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnieni wykorzystali ulgi podatkowe, co według danych rządowych pozwoliło zaoszczędzić im ok. 2,5 mld dolarów.