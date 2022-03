Kazachstan zawiesza program transformacji cyfrowej, który miał prowadzić z Rosją

Kazachstan na razie nie podpisze z Rosją porozumienia o transformacji cyfrowej - podaje portal Vlast.kz. Serwis informuje, że taka umowa miała być zawarta w pierwszym kwartale tego roku.

"Na dziś kwestia podpisania umowy nie jest w agendzie" - poinformowało ministerstwo rozwoju cyfrowego, pytane o to, czy planowane jest podpisanie umowy do końca pierwszego kwartału tego roku, tak jak było to przewidziane.

"W związku z zaistniałą sytuacją na świecie ministerstwo rozpatruje rozwój kilku scenariuszy i przygotowuje się do każdego z nich" - dodano. Nie sprecyzowano, o jakie scenariusze chodzi.

Jak informuje portal Vlast.kz, we wrześniu ubiegłego roku Kazachstan podpisał z rosyjskim państwowym bankiem Sbierbank (grupą SBER) memorandum o współpracy przy utworzeniu platformy e-administracji.

Jak dodaje serwis, wielu ekspertów krytykowało plan, wątpiąc w bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych na platformie.

Sbierbank został objęty zachodnimi sankcjami w związku z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. Wciąż jednak działa w kilku krajach, w tym w Kazachstanie.