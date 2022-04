Kazachstan zwraca się w stronę Europy. Rosja może się gniewać

Uznawany za jednego z sojuszników Rosji, Kazachstan zwraca się coraz mocniej w stronę Europy. Chce skorzystać gospodarczo, proponując wycofującym się z Rosji firmom prowadzenie handlu ze swojego terytorium.

Mocniej w stronę Unii

28 marca wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wassilenko powiedział, że jego kraj nie chce być izolowany razem z Rosją: - Jeśli powstanie nowa żelazna kurtyna, nie chcemy się za nią znaleźć.W ubiegłym tygodniu rząd przekazał jeszcze bardziej zdecydowane stanowisko. - Kazachstan szanuje integralność terytorialną Ukrainy, nie uznaje Krymu za rosyjski i zastosuje się do decyzji ONZ w związanych z tym kwestiach - powiedział w rozmowie z portalem Euractiv Timur Sulejmenow, pierwszy zastępca dyrektora administracji prezydenckiej Kazachstanu.Urzędnik przyznał, że jego kraj, będąc członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jak i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, pozostaje gospodarczym i wojskowym sojusznikiem Rosji. - Postanowienia tych traktatów nie mają zastosowania w tym konkretnym przypadku - zaznaczył.Warto zauważyć, że władze Kazachstanu nie stosują używanych w rosyjskiej propagandzie pojęć, jak „specjalna operacja wojskowa”, tylko mówią wprost o wojnie.Polityk zaznaczył, że jego kraj planuje rozszerzyć współpracę z Unią Europejską. - Jesteśmy najbardziej zachodnim krajem Azji Środkowej. Łączy nas wiele wartości. Przede wszystkim dzielimy kontynent, ponieważ 300 tys. km kw. Kazachstanu leży w Europie - powiedział. Ta część Kazachstanu jest większa niż wiele krajów należących do UE.Co może to oznaczać?Kazachstan złożył ofertę Unii Europejskiej. Zgodnie z nią handel z Rosją mógłby się nadal odbywać, tyle że z terytorium Kazachstanu. Timur Sulejmenow uważa, że firmy z Europy pod presją przeniesienia działalności z Moskwy "chcą być gdzieś w sąsiedztwie, a my chcielibyśmy być tym sąsiadem". Urzędnik twierdzi, że Komisja Europejska "pobłogosławiła układowi". Akceptację dla pomysłu wyrazić miał podczas rozmów w Brukseli m.in. Valdis Dombrovskis, szef handlowego przedstawicielstwa UE.Sulejmenow dodaje, że Kazachstan nie szuka w ten sposób sposobu na obejście międzynarodowych sankcji, ale chce pomagać firmom legalnie sprzedawać towary, takie jak tenisówki i t-shirty.