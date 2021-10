Kazaska energetyka odnawialna na wirażu. Przestroga dla Polski

Kazachstan jest wiodącym państwem w Azji Centralnej pod względem dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii i zielonej transformacji energetyki. Ambitne plany rządu zachowania pozycji lidera w regionie i zbliżenia do światowej czołówki państw realizujących zrównoważoną politykę gospodarczą wydawały się realnym scenariuszem. Nadszedł jednak czas weryfikacji.

Kto to sfinansuje?

Dodatkowym problemem przy realizacji tych kosztownych i długookresowych inwestycji jest konieczność zakupu urządzeń do budowy farm wiatrowych i słonecznych za granicą, płacąc za nie zwykle w dolarach lub w euro. Tymczasem zwrot z inwestycji byłby w kazaskich tengach, których kurs w ostatnim czasie jest mocno niestabilny (spadek wartości o 135 proc. w stosunku do dolara w ciągu 5 lat). Rząd co prawda planuje wprowadzenie mechanizmu indeksacji cen energii w powiązaniu z kursem dolara i inflacją, ale co rząd uchwali, to rząd może zmienić, zależnie od zmieniających się nastrojów społecznych.Lokalne władze próbują pozyskać fundusze wypuszczając 3-letnie „zielone” obligacje, ale zainteresowanie nimi dalekie jest od oczekiwań (sprzedaż liczona jest w setkach tysięcy dolarów), pomimo relatywnie wysokiego oprocentowania wynoszącego 11,8 proc. Z kolei komercyjne banki nie są zainteresowane w udzielaniu nisko oprocentowanych pożyczek na tego typu długookresowe inwestycje, a zwykłe pożyczki inwestycyjne czynią przedsięwzięcia nieopłacalnymi.Trzeba też brać pod uwagę szybko postępujące zmiany klimatyczne, które mogą znacząco wpłynąć na pogorszenie warunków funkcjonowania i tak z natury rzeczy niestabilnych OZE. Konieczne jest więc stworzenie źródeł zapewniających bezpieczeństwo systemu energetycznego gaz lub atom), co dodatkowo podwyższa koszt odnawialnych inwestycji.Przedstawiony przykład Kazachstanu i problemów, które napotkał praktycznie na samym początku „zielonej” transformacji nie jest unikatowy. Przed podobnymi dylematami, choć przy różnym ich natężeniu, stają praktycznie wszystkie państwa.Należy też zwrócić uwagę, że niewiele jest krajów, które dysponują tak dogodnymi warunkami geofizycznymi dla rozwoju OZE, jak Kazachstan. Polska do nich nie należy, ale przewagą naszego kraju jest przynależność do UE i możliwość pozyskania znaczących środków na transformację energetyczną bez ponoszenia wysokich kosztów.Transformacja jest przesądzona - jak widać nie tylko w Europie. A kazaskie dylematy mogą być lekcją dla rodzimych decydentów wybierających między aktywnością a opóźnianiem nieuchronnych procesów przy określonych kosztach każdej z tych opcji.