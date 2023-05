Każdy rok dla biznesu jest jak dekada. Dla nich brexit jest już wydarzeniem historycznym

Trzy lata dla biznesu to już odległa historia. Polski i brytyjski biznes musi się odnaleźć w warunkach postbrexitowych. Warunki są zróżnicowane dla poszczególnych firm, ale wydaje się, że najgorsze za nami.

Zmiany, które zaszły w związku z brexitem, przełożyły się na relacje brytyjsko-polskie w dziedzinie handlu. Jednakże temu eksodusowi towarzyszyły również dwa inne zjawiska o skali globalnej, które odcisnęły piętno na bilateralnych relacjach handlowych: pandemia i wojna w Ukrainie.

Zmiany, które zaszły w związku z brexitem i szanse, jakie daje nowa rzeczywistość, przedstawił również Chris Burton, komisarz Zjednoczonego Królestwa ds. handlu z Europą.

- Ostatnie trzy lata to były dla nas duże wyzwania związane z tragedią za wschodnią granicą Polski, wojną w Ukrainie. Miało to przełożenie na wzrost cen, zaburzenie łańcuchów dostaw, ogólnie: na koniunkturę gospodarczą. Z kolei brexit wiąże się z wieloma zmianami, w tym dla firm i biznesu. Ostatnie trzy lata to dużo wyzwań, ale i tak pozostaję optymistą, jeśli chodzi o przyszłość współpracy handlowo-inwestycyjnej, która się rysuje przed Polską i Wielką Brytanią. Inaczej nie mógłbym pełnić mojej roli (komisarza ds. handlu z Europą - red.)... Jest kilka powodów, dlaczego tak uważam. W ciągu ostatniego roku nastąpił 26-procentowy wzrost w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Kolejnym powodem do optymizmu jest podpisanie umowy handlowej między UE a Wielką Brytanią, dzięki czemu możemy odtworzyć relacje z UE - podkreślał Chris Burton.

Brexit z perspektywy firm prowadzących działalność transgraniczną pomiędzy Polską a Unią Europejską miał różne oblicza. Każdy sektor odczuł inaczej wyjście Wielkiej Brytanii z UE.

- Nasza firma działała na dużą skalę eksportową; korzystaliśmy z bydgoskich zakładów do produkcji komponentów niektórych naszych produktów. Około 50 proc. przychodów pochodzi z rynków Unii Europejskiej. Mówimy tu zatem o silnej dynamice eksportowej. Jeżeli chodzi o materiały, które kupujemy, Europa jest ważnym rynkiem, ale też pod kątem usług i zbytu. Po brexicie mieliśmy wiele trudności, np. przechwytywano nasze materiały na granicy, bo pojawiły się nowe procedury, nowe reguły gry, ale większość z tych trudności udało się nam już rozwiązać pozytywnie. Brexit miał na nas wpływ, lecz staraliśmy się z tego wyjść obronną ręką - stwierdził James Young, dyrektor ds. strategii i zgodności w JDR Cable Systems (Grupa TFKable).

Brexit przekłada się nie tylko na bezpośrednie inwestycje, ale również na ogólną koniunkturę biznesową

Brexit ma inny wymiar z perspektywy międzynarodowego biznesu. Londyn nie jest traktowany w nim jako bezpośredni inwestor na rynkach europejskich, ale bardziej jako centrum decyzyjne światowego handlu.

Handel jest tym obszarem działalności biznesowej, który może budować szersze więzy pomiędzy podmiotami prowadzącymi różną działalność gospodarczą

- Z perspektywy doradczej jesteśmy zależni od rynku brytyjskiego - nie tylko dlatego, że mamy bezpośrednie inwestycje z Wielkiej Brytanii na polskim rynku, ale głównie z powodu tego, że decydenci i centra inwestycyjne są zlokalizowane w Londynie. Jak mamy spadek koniunktury na rynku brytyjskim, to przekłada się to na rynek polski i wpływa na inwestycje z innych krajów, ponieważ centra decyzyjne są w Londynie. Jednocześnie brexit nie miał bardzo negatywnego przełożenia na relacje handlowe, a spadki kształtowały się na poziomie 1-2 punktów procentowych - uważa Andrzej Pośniak, partner zarządzający oraz szef praktyki podatkowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS.

Międzynarodowe firmy brytyjskie mają możliwość rozszerzania działalności w Polsce - przez owocną współpracę z polskimi przedsiębiorcami, którzy - jako podwykonawcy - mogą produkować towary na rynki światowe.

- Mamy świetne doświadczenie związane z handlem w Polsce i możemy wykorzystać je również w innych dziedzinach działalności naszej grupy. Mamy sklepy pod szyldem Castoramy, ale również budujemy relacje z dostawcami, producentami tutaj w Polsce - i także taka działalność prężnie się tu rozwija. Polska ma świetną reputację i renomę jako producent - możemy z tego korzystać w innych częściach naszej grupy. Polska firma produkująca szafki kuchenne sprzedaje je w naszych sklepach we Francji, Wielkiej Brytanii czy Rumunii - stwierdził Nick Lakin, dyrektor grupy ds. korporacyjnych w Kingfisher Group (Castorama).

- Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mówić o brexicie jako o przeszłości. Nie sądzę jednak, żeby czekała nas jakaś poważna debata polityczna (dotycząca powrotu Wielkiej Brytanii do UE - red.) przez najbliższych 10 lat - dodał dyrektor Castoramy.

Brexit jest inaczej widziany z perspektywy firm eksportujących swoje technologie do Wielkiej Brytanii.

- Dla nas Wielka Brytania od ostatnich dziesięciu lat była traktowana jako "rynek krajowy", inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Z perspektywy europejskiej Wielka Brytania jest teraz uważana za rynek zewnętrzny. Z amerykańskiej perspektywy to taki mały kontynent… Biznes związany z oprogramowaniem jest w dużym stopniu umiędzynarodowiony; z tej perspektywy Wielka Brytania była postrzegana jako rynek bardzo rozwinięty, a jej gospodarka pozostaje bardzo nowoczesna, jest na niej bardzo dużo globalnych marek - uważa Piotr Kozłowski, wiceprezes Comarchu.

Brexit nie odcisnął swojego piętna na brytyjskich firmach, które prowadzą swoją działalność lokalnie - w Unii Europejskiej

- Rysują się dwie strony medalu, jeśli chodzi o brexit. Z naszej perspektywy łańcuchy dostaw są lokalne, dostaliśmy też dużo wsparcia z centrali, dlatego można powiedzieć, że brexit nie miał znaczenia dla naszej działalności. Z drugiej strony dostrzegam pewne bariery, jeśli chodzi o potencjalny przyszły rozwój. Przykład? Rozwój transformacji energetycznej. Jeden z elementów to agenda związana z farmami wiatrowymi na wodzie. Działania w tej mierze wymagają wiele doświadczenia w technologii i łańcuchach dostaw. Potrzeba też dużo wsparcia, a tego brakuje na razie w Polsce. Regulacje, które miały wspierać ten program, tak naprawdę promują lokalne firmy, gdyż podkreślają, że trzeba mieć na koncie lokalne doświadczenie albo doświadczenie europejskie - po to, aby być w położeniu uprzywilejowanym i brać udział w całym procesie. W sytuacji, gdy Polska ma ogromy problem z dekarbonizacją, powinniśmy promować liberalne podejście we wspomnianym sektorze. W tym aspekcie brexit odbił się negatywnie - stwierdził Bogdan Kucharski, przedstawiciel BP w Polsce.

- Z perspektywy biznesu brexit jest bardzo odległym wydarzeniem... Każdy rok dla biznesu to jak dekada. Pamiętajmy, że chociaż Wielka Brytania wyszła z Unii kilka lat temu, to referendum odbyło się wcześniej i firmy miały jeszcze więcej czasu, żeby się przygotować. Pamiętam, że jeszcze parę lat temu firma Diageo, którą reprezentuję, przygotowywała się bardzo intensywnie do nowych regulacji związanych z cłami - i w ten proces było zaangażowanych wiele działów. Wtedy to był bardzo bolesny proces i musieliśmy dołożyć starań, by być przygotowanymi na brexit. I jako firma wywrzeć wpływ na proces regulacyjny, przyjazny dla obu stron biznesu - stwierdziła Aneta Jóźwicka, dyrektor ds. relacji korporacyjnych na Europę Północną w Diageo oraz prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.