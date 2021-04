KE: 30 kwietnia jest orientacyjnym terminem składania Krajowych Planów Odbudowy (KPO)

30 kwietnia jest orientacyjnym terminem składania Krajowych Planów Odbudowy - podkreśliła w piątek na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. ekonomii i finansów Marta Wieczorek.

"Spodziewamy się otrzymać pokaźną liczbę planów dzisiaj (w piątek). Jednak mamy tylko orientacyjny termin, jakim jest 30 kwietnia, więc spodziewamy się, że niektóre państwa członkowskie przyślą plany w nadchodzących tygodniach. Nie jestem w stanie podać konkretnej liczby państw i dat. Decyzja należy do państw członkowskich, kiedy będą gotowe złożyć swoje plany" - oświadczyła Wieczorek.

W dokumentach z września 2020 roku Komisja pisała jeszcze, że termin składania planów naprawy i odporności "upływa" 30 kwietnia 2021 r. W późniejszych jednak pismach - np. z kwietnia br. - KE jedynie apeluje o zgłaszanie planów przed "orientacyjną datą" 30 kwietnia, zastrzegając jednocześnie, że "priorytetem powinna być jakość".

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej RP Waldemar Buda poinformował w piątek, że Polska prześle dokument KE jeszcze tego samego dnia.

"My dzisiaj (w piątek - PAP) składamy ten dokument nieformalnie i dajemy sobie szansę na dyskusję i dialog techniczny z KE" - powiedział.

Wiceszef MFiPR wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że nie wszystkie kraje członkowskie UE przygotowały KPO, Komisja Europejska przedłużyła o dwa tygodnie czas na wysłanie.

Przypomniał, że 4 maja odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o systemie zasobów własnych.

"Wszystko wskazuje na to, że jest zbudowana większość wokół tego projektu" - poinformował Buda.

"Bardzo nas cieszą również deklaracje innych środowisk parlamentarnych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a które opowiadają się i skłaniają ku poparciu tego projektu" - dodał.

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i - zgodnie z pierwotnym terminem - miało przedstawić Komisji Europejskiej do 30 kwietnia, czyli do piątku. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

W Polsce KPO będzie miało formę uchwały rządu, która nie podlega dalszej procedurze legislacyjnej w parlamencie.

We wtorek natomiast Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE, który został przekazany do Sejmu. Od ratyfikacji tej ustawy zależy uruchomienie unijnego budżetu na lata 2021-2027, a także Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (nazywanego Funduszem Odbudowy), czyli w sumie 770 mld zł dla Polski w najbliższych latach.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz