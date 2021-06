KE: 310,5 mln euro dla Polski na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu związanego z koronawirusem

Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację programu „Inteligentny rozwój” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy REACT-EU, aby zwiększyć o 310,5 mln euro środki dostępne na pomoc w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa w Polsce.

"Z przyjemnością zatwierdzam pierwszą w Polsce zmianę Programu Operacyjnego w ramach REACT-EU. Polityka spójności zapewnia wsparcie obywatelom europejskim, gdy go najbardziej potrzebują, umożliwiając im powrót do normalnego życia jeszcze silniejszym. Zachęcam wszystkie państwa członkowskie do pełnego wykorzystania korzyści, jakie oferuje REACT-EU" - powiedziała unijna komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira.

273,6 mln EUR ma trafić na specjalny fundusz, który zapewni korzystne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki mogą być wykorzystane na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, a także ewentualne wydatki inwestycyjne.

Dodatkowo 25 mln euro zostanie przeznaczone na bony na nowe rozwiązania w dziedzinie cyfryzacji przedsiębiorstw w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej gospodarki. Ponadto, 11,9 mln euro zostanie przeznaczone na "nową oś priorytetową pomocy technicznej REACT-EU, aby zapewnić jak najszerszy zakres pomocy dla przedsiębiorców".

Inicjatywa REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022 na rzecz programów polityki spójności. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu trwałych podstaw transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Z Brukseli Łukasz Osiński