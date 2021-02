KE apeluje do Budapesztu o zmianę regulacji w sprawie zamówień publicznych

Komisja Europejska zaapelowała do władz Węgier, aby zreformowały wewnętrzne przepisy, dotyczące zamówień publicznych, tak aby ograniczyć ewentualne oszustwa systemowe, zanim miliardy euro z unijnego funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa trafią do tego kraju – podał Reuters, powołując się na dokument KE.

Fundusz odbudowy ma liczyć 750 mld euro, a za to, czy te środki zostaną wydane w odpowiedni sposób, odpowiada Komisja Europejska. Wcześniej poinformowała już kilka państw UE, że ich propozycje dotyczące wydatkowania ich części muszą zostać poprawione.

Jak podaje agencja dpa, Komisja chce "radykalnych zmian" w węgierskim prawie zamówień publicznych i oczekuje tego od rządu premiera Viktora Orbana.

"Konkurencja w zamówieniach publicznych jest w praktyce niewystarczająca" - napisano w dokumencie, na który powołuje się Reuters. Jest w nim mowa o "nieprawidłowościach systemowych", które "doprowadziły do największej korekty finansowej w historii (UE) funduszy strukturalnych w 2019 roku".

W dokumencie wezwano w szczególności do poprawy przejrzystości i dostępności danych, argumentując, że doprowadziłoby to do bardziej sprawiedliwego i otwartego procesu udzielania zamówień.

Budapeszt ma otrzymać prawie 6,3 mld euro bezzwrotnych dotacji z programu naprawczego, jeśli jego plan wydatków zostanie zaakceptowany przez Brukselę i inne kraje UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński