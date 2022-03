KE będzie kupować surowce energetyczne dla UE i negocjować ceny

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek wieczorem po zakończeniu dwudniowego szczytu UE, że Komisja Europejska będzie miała mandat do prowadzenia negocjacji cenowych i dokonywania wspólnych zakupów surowców energetycznych dla krajów unijnych.

KE rozpocznie teraz prace nad wspólnymi zakupami energii, by umożliwić UE lepszą kontrolę nad dostawami energii i radzenie sobie z jej cenami - przekazał Macron na konferencji prasowej.





Assurer notre approvisionnement et maîtriser les prix de l’énergie, voilà nos objectifs à court terme. pic.twitter.com/SLxBciUQyC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 25, 2022

"Zauważyliśmy, że niektóre kraje zwracają się do innych państw, by negocjować własne kontrakty i, jak powiedziałem kolegom, uważam, że nie jest to najlepszy sposób, ponieważ podbija to ceny" - wyjaśnił dziennikarzom prezydent.



"Musimy zmierzać do dywersyfikacji (źródeł zaopatrzenia w surowce) w Europie, jest też znacznie lepiej wspólnie negocjować nowe kontrakty, jak te z Norwegią, Katarem czy Stanami Zjednoczonymi" - dodał Macron.