KE: Borrell: Unia Europejska z uwagą i niepokojem śledzi wydarzenia w Izraelu związane z reformą sądownictwa

Unia Europejska z uwagą i niepokojem śledzi wydarzenia w Izraelu związane z reformą sądownictwa. Stosunki UE-Izrael opierają się na wspólnych wartościach, w tym na podziale władzy i praworządności, gdzie niezawisłe sądownictwo jest niezbędnym elementem zapewniającym skuteczną kontrolę i równowagę - napisała w oświadczeniu Europejska Służba Działań Zewnętrznych, na czele której stoi wiceszef Komisji Europejskiej Josep Borrell.

"Chociaż szczegółowe ustalenia dotyczące reformy sądownictwa i jej zakresu pozostają decyzją Izraelczyków, ważne jest, aby podstawowe wartości, na których opiera się nasze partnerstwo, zostały zachowane" - czytamy w oświadczeniu.

"Unia Europejska wzywa rząd Izraela do dalszego dążenia do szerokiego konsensusu w procesie, który obejmuje wszystkich. Ważne jest osiągnięcie kompromisu, który byłby do zaakceptowania przez obywateli Izraela i partie polityczne. Toczące się debaty i demonstracje są znakiem, że znaczna część społeczeństwa Izraela jest zaniepokojona reformami i że Izrael jest prężną demokracją" - wskazał Borrell.

Izraelski parlament przyjął w poniedziałek jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa, ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego. Zniesiono prawo Sądu Najwyższego do uchylania decyzji rządu, które uzna za "nieracjonalne", czyli nieproporcjonalnie skoncentrowane na interesie politycznym, bez wystarczającego uwzględnienia interesu publicznego.

Reforma forsowana przez premiera Benjamina Netanjahu i jego koalicjantów pogrążyła Izrael w najgłębszym kryzysie politycznym od czasu powstania państwa 75 lat temu. Krytycy zmian uważają, że wprowadzi ona kraj na drogę do rządów autorytarnych, podczas gdy ich zwolennicy uważają, że są one konieczne, ponieważ wymiar sprawiedliwości ma zbyt duże uprawnienia.

Z Brukseli Łukasz Osiński