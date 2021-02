KE chce "większej synergii" między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym

Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek plan "zwiększenia synergii" między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym. Inicjatywa ma służyć zwiększeniu przewagi technologicznej Wspólnoty na świecie.

"Dzięki Europejskiemu Funduszowi Obronnemu mamy duży potencjał synergii między innowacjami w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, obronności oraz cywilnych badań naukowych i innowacji. Jest to nam potrzebne w przypadku szeregu technologii krytycznych" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za cyfryzację.

"Ten plan działania stanowi systematyczne i metodologiczne podejście do synergii w zakresie technologii krytycznych we wspomnianych trzech dziedzinach. Chodzi o to, by innowacje były systematycznie tak projektowane, by znajdowały wiele zastosowań. Należy też wykorzystać ogromny potencjał naukowców i start-upów w zakresie innowacji" - zaznaczyła Vestager.

Wtórował jej komisarz UE ds. spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton, według którego zapewnienie silnej synergii sprawi, że Europa nadal będzie wyznaczać światowe standardy. "Zmniejszy to również naszą zależność w dziedzinie technologii krytycznych i wzmocni wiodącą pozycję w przemyśle, co jest nam potrzebne do wyjścia z kryzysu" - zaznaczył.

Główne cele przedstawionego programu to zwiększanie komplementarności pomiędzy odpowiednimi programami UE obejmującymi badania naukowe, rozwój i wdrażanie. Ma on też zachęcać do przydzielania środków unijnych na badania naukowe i rozwój, również w dziedzinie obronności i przestrzeni kosmicznej, które mogą przynieść korzyści gospodarcze i technologiczne zwykłym ludziom (tzw. produkty spin-off). Łatwiejsze ma być również wykorzystywanie wyników badań naukowych prowadzonych w przemyśle cywilnym do celów obronności.

W związku z tym UE zamierza wspierać innowacje pochodzące ze start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych i technologicznych poprzez m.in. stworzenie sieci inkubatorów innowacyjności.

Komisja Europejska uruchomi też "projekty przewodnie" w dziedzinie technologii dronów, bezpiecznej łączności i zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej.