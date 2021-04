KE chce wyjaśnienia incydentu w zakładzie wzbogacania uranu w Natanz

Komisja Europejska odrzuca wszelkie próby podważenia toczących się w Wiedniu rozmów w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem i wzywa do wyjaśnienia incydentu w zakładzie wzbogacania uranu w Natanz - poinformował w poniedziałek rzecznik KE Peter Stano.

"Każda próba podważenia trwających dyskusji w Wiedniu musi zostać odrzucona" - powiedział Stano podczas briefingu prasowego w Brukseli. Dodał, że "okoliczności zdarzenia (w zakładzie wzbogacania uranu Natanz - PAP) muszą zostać bardzo szybko wyjaśnione".

"Okoliczności muszą zostać wyjaśnione, ponieważ istnieją różne interpretacje. Po zweryfikowaniu faktów UE zdecyduje o wyborze działań, które należy podjąć" - powiedział.

Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell i jego zespół koordynują rozmowy w ramach wspólnej komisji JCPOA (umowa o irańskim programie jądrowym podpisana w 2015 r.).

"Porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego jest bardzo ważne dla stabilności regionu i należy znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne" - podkreślił Stano.

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oskarżył w poniedziałek władze Izraela o akt sabotażu w ośrodku wzbogacania uranu w Natanz, gdzie w niedzielę doszło do cyberataku - poinformowała państwowa telewizja irańska.

"Syjoniści chcą się zemścić ze względu na nasze postępy na drodze do zniesienia sankcji. Publicznie mówili, że na to nie pozwolą. Ale my zrewanżujemy się syjonistom" - oświadczył Zarif.

Szef dyplomacji Iranu potwierdził tym samym wcześniejsze doniesienia izraelskich mediów publicznych, które w niedzielę podały, powołując się na źródła w Mosadzie, że to izraelskie służby specjalne przeprowadziły cyberatak na ośrodek w Natanz, a straty nim spowodowane są poważniejsze, niż przyznają przedstawiciele Teheranu.

Według wiceprezydenta Iranu i szefa Irańskiej Organizacji Energii Atomowej Alego Akbara Salehiego, w rezultacie "aktu nuklearnego terroryzmu" nikt nie ucierpiał i nie doszło do skażenia. Irańskie media twierdzą, że w Natanz nastąpiła awaria systemu zasilania energetycznego.

W sobotę władze Iranu poinformowały o uruchomieniu nowych, bardziej zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu (IR-6), wbrew umowie atomowej (JCPOA) ze światowymi mocarstwami z 2015 roku.

Ośrodek w Natanz był już kilkakrotnie celem ataków i sabotażu ze strony Izraela i USA. W 2010 roku został zaatakowany wirusem komputerowym Stuxnet, opracowanym wspólnie przez służby obu tych krajów, zaś w lipcu 2020 roku na skutek sabotażu spłonął tam zakład produkcji wirówek. Po tym incydencie Irańczycy zaczęli budowę nowej, podziemnej części ośrodka.

Po pierwszej sesji rozmów w zeszłym tygodniu w Wiedniu mają zostać wznowione negocjacje dotyczące powrotu Stanów Zjednoczonych do międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, a Teheranu - do przestrzegania zapisów porozumienia.

Z Brukseli Łukasz Osiński