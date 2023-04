KE: Chiny muszą wykorzystać swoje wpływy, by doprowadzić Rosję do zakończenia wojny

Chiny muszą wykorzystać swoje wpływy, aby doprowadzić Rosję do zakończenia wojny napastniczej, przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy i poszanowania jej suwerenności, co jest podstawą sprawiedliwego pokoju - przekazał korespondentom w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer.

Odbyłem długą i znaczącą rozmowę z prezydentem Xi Jinpingiem. Wierzę, że ta rozmowa, podobnie jak nominacja ambasadora Ukrainy w Chinach, będzie silnym impulsem dla rozwoju relacji dwustronnych - napisał Wołodymyr Zełenski.

O rozmowie prezydentów Xi i Zełenskiego poinformowały także chińskie media państwowe. Xi Jinping zapowiedział, że specjalny wysłannik Chin odwiedzi Ukrainę, aby rozmawiać o sposobach rozwiązania konfliktu z Rosją - podała agencja Reutera.

"Z zadowoleniem przyjmujemy rozmowę. Prezydent von der Leyen i prezydent Macron przekazali prośbę prezydenta Zełenskiego o rozmowę telefoniczną (z chińskim przywódcą)podczas spotkania z prezydentem Xi w Pekinie" - poinformował Mamer.

"Jest to ważny, od dawna oczekiwany pierwszy krok Chin w wypełnianiu obowiązków członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przywództwo Chin musi wykorzystać swoje wpływy, aby doprowadzić Rosję do zakończenia wojny napastniczej, przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy i poszanowania jej suwerenności, co jest podstawą sprawiedliwego pokoju" - dodał.

Xi miał w czasie rozmowy wezwać do negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją

Według agencji AP, która powołuje się na chińskie media państwowe, Xi miał w czasie rozmowy wezwać do negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją, a także ostrzec, że "w wojnie jądrowej nie ma zwycięzców".

W lutym władze Chin opublikowały dokument, który określiły jako propozycję "pokojową". Wezwały w nim do uregulowania konfliktu, jednak nie wskazały Rosji jako kraju odpowiedzialnego za wojnę.

W chińskim dokumencie zawarto apel o poszanowanie integralności terytorialnej "wszystkich państw", o rozmowy pokojowe, zawieszenie broni, a także wyrażono sprzeciw wobec użycia broni jądrowej i gróźb nuklearnych. Pojawiło się w nim jednak również wezwanie do zniesienia "jednostronnych sankcji" przeciwko Rosji oraz "porzucenia zimnowojennego myślenia", jakie Pekin często zarzuca USA. Chińską inicjatywę poparła Rosja.

Podczas późniejszej wizyty w Moskwie Xi rozmawiał z Putinem między innymi o zacieśnianiu współpracy dwustronnej i o wojnie na Ukrainie. W tle deklaracji o rosyjsko-chińskim zbliżeniu są nieoficjalne doniesienia o możliwych planach dostarczania przez Chiny uzbrojenia dla Rosji.

Po rozpoczęciu inwazji Chiny zacieśniały współpracę z Rosją

Pekin nie potępił rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i sprzeciwia się sankcjom nakładanym na Moskwę. Po rozpoczęciu inwazji Chiny zacieśniały współpracę z Rosją w wielu dziedzinach, w tym militarnej, i przeprowadziły z nią wspólne manewry wojskowe.

W ubiegły piątek chiński ambasador w Paryżu Lu Shaye wywołał polityczną burzę, mówiąc w wywiadzie dla francuskiej telewizji, że kraje powstałe w wyniku upadku ZSRR, takie jak Ukraina, "nie mają czynnego statusu, bo nie ma międzynarodowej umowy, która by potwierdzała ich status jako suwerennych państw".

W poniedziałek Pekin wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że "szanuje suwerenność" państw poradzieckich. "Chiny szanują status krajów poradzieckich jako niepodległych, suwerennych państw - zapewniła w poniedziałek rzeczniczka MSZ w Pekinie Mao Ning.