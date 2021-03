KE: do końca marca do krajów członkowskich Unii trafi 107 mln dawek szczepionek

Do końca marca do krajów członkowskich Unii trafi 107 mln dawek szczepionek na Covid-19 - poinformowała w środę na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant.

Z danych zaprezentowanych przez przedstawicielkę KE wynika, że na koncern AstraZeneca przypada 29,8 mln dawek w pierwszym kwartale 2021 r., Pfizer-BioNTech - 67,5 mln dawek, a Moderna - prawie 10 mln dawek.

Komisja spodziewa się znacznego wzrostu dostaw w drugim kwartale br., co - jak zapewniała wielokrotnie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen - wystarczy do zaszczepienia co najmniej 70 proc. dorosłej populacji Unii do lipca.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz