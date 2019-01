KE i PE usztywniają stanowisko ws. brexitu

Główny negocjator ds. brexitu ze strony KE Michel Barnier, a także przedstawiciele głównych frakcji politycznych w PE wykluczyli w środę możliwość zmian w najbardziej problematycznym dla strony brytyjskiej mechanizmie dot. granicy irlandzkiej w umowie rozwodowej.

- Backstop, klauzule zabezpieczające muszą pozostać w mocy - oświadczył podczas debaty w Strasburgu Barnier. Chodzi o mechanizm awaryjny mający pomóc uniknąć twardej granicy między pozostającą w UE Irlandią, a należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną.

Szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber oświadczył, że nie widzi pola do manewru w tej spawie. - Piłka jest po stronie naszych przyjaciół w Wielkiej Brytanii. Mamy różne obozy, różne podziały, ale proszę powiedzcie nam czego chcecie, co chcecie osiągnąć - zwracał się do Brytyjczyków polityk.Roberto Gualtieri z frakcji socjalistycznej przypomniał, że art. 50 mówiący o wyjściu kraju z UE można wycofać. - Może nadszedł czas, by to obywatele wypowiedzieli się, czy to w nowych wyborach, czy w nowym referendum - zasugerował.Przedstawiciele Komisji Europejskiej i sprawującej prezydencję Rumunii zapowiedzieli w środę rano podczas debaty dotyczącej brexitu w Parlamencie Europejskim, że UE będzie kontynuować proces ratyfikacji porozumienia ws. wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.