KE i PE wprowadzają środki ostrożności ws. pracowników, którzy przylecieli z północy Włoch

KE i PE zdecydowały, że ich pracownicy, którzy przylecieli w ostatnim czasie z objętych kwarantanną regionów na północy Włoch, przez jakiś czas będą pracować z domu. To środki ostrożności związane z przypadkami koronawirusa stwierdzonymi na północy tego kraju.

"Wszyscy koledzy, którzy byli w regionach poddanych kwarantannie, muszą pozostać w domu i pracować stamtąd do czasu otrzymania nowych instrukcji" - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Balazs Ujvari. Dodał, że powinni skontaktować się też ze służbami medycznymi tak szybko, jak to możliwe.

Wskazał, jeśli chodzi o całą Lombardię, KE śledzi instrukcje wydawane przez władze włoskie. Komisja odradza także swoim pracownikom podróże do regionów objętych kwarantanną.

Podobne, lecz obejmujące większy obszar środki ostrożności wprowadził Parlament Europejski, informując pracowników, aby pozostali w domu, jeśli odwiedzili obszary Włoch, w których pojawiły się doniesienia o zakażeniach koronawirusem.

Dyrektor generalny ds. personalnych PE Kristian Knudsen ostrzegł pracowników, aby pozostali w domu "w izolacji" i pracowali z domu, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni podróżowali do włoskich regionów Lombardia, Piemont, Emilia-Romania lub Wenecja Euganejska, a także do Chin (w tym do Chin kontynentalnych, Hongkongu lub Makau), Singapuru lub Korei Południowej.

W poniedziałek KE ogłosiła, że jej pracownicy, którzy podróżowali do Chin kontynentalnych, Hongkongu lub Makau, zostali poinstruowani, aby pracować z domu.

Temat koronawirusa pojawi się też na środowym spotkaniu kolegium Komisji Europejskiej. We wtorek do Włoch udała się unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides. Na miejscu ma rozmawiać z przedstawicielami włoskich władz.

We wtorek do 283 wzrosła we Włoszech liczba osób zakażonych koronawirusem. Pierwsze przypadki zanotowano w Palermo na Sycylii i we Florencji w Toskanii. W ostatnich dniach zmarło siedem osób.

Na Sycylii koronawirusa potwierdzono u turystki z okolic Bergamo w Lombardii. Kwarantannie w Palermo poddano około 40 osób - uczestników wycieczki, w której uczestniczyła kobieta, i wszystkich mających z nią bezpośredni kontakt na wyspie. To pierwsze zachorowanie na południu kraju.

We Florencji drugi test potwierdził obecność patogenu u mężczyzny, który wrócił niedawno z Singapuru.

Do 15 marca zawieszono wszystkie szkolne wycieczki we Włoszech. Również do połowy marca obowiązują przepisy, na mocy których można zlecać pracownikom różnych firm i urzędów wykonywanie pracy w domu w sześciu regionach, gdzie jest najwięcej przypadków groźnego wirusa: w Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Emilii-Romanii, Piemoncie, Ligurii, a także prewencyjnie we Friuli-Wenecji Julijskiej.

Z Brukseli Łukasz Osiński