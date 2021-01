KE: jednak dojdzie w środę do spotkania z przedstawicielami firmy AstraZeneca

Po serii sprzecznych ze sobą informacji, wydaje się, że jednak dojdzie w środę wieczorem do spotkania przedstawicieli producenta szczepionek AstraZeneca i Unii Europejskiej. Taką informację podała agencja dpa, powołując się na biuro prasowe Komisji Europejskiej.

AstraZeneca miała potwierdzić swój udział wczesnym popołudniem w środę. Wcześniej, odwołała spotkanie, argumentując, że jest zbyt wiele otwartych tematów.

Spotkanie KE, 27 państw członkowskich i AstraZeneca na szczeblu eksperckim jest zaplanowane na 18.30.

Ma do niego dojść w atmosferze narastającego konfliktu. W środę Unia Europejska zwróciła się do brytyjsko-szwedzkiego przedsiębiorstwa, żeby upubliczniło kontrakt, który zawarło z UE na dostawę szczepionek. Dzień wcześniej prezes firmy Pascal Soriot w wywiadzie dla włoskiego dziennika "la Republica" ujawnił niektóre poufne zapisy umowy. Powiedział on m.in., że kontrakt nakłada na jego korporację "dołożenia wszelkich starań", jeśli chodzi o szybkie terminy dostaw szczepionki, ale nie zobowiązuje do przestrzegania określonego harmonogramu dostaw.

W piątek 22 stycznia AstraZeneca podała, że dostawy jej szczepionki do krajów Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2021 r. będą mniejsze niż pierwotnie ustalono. Wywołało to szereg nieprzychylnych komentarzy pod adresem firmy ze strony przedstawicieli UE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz