KE: jesteśmy w kontakcie z władzami Turcji ws. przewoźników, którzy utknęli na granicy

Komisja Europejska poinformowała, że jest w kontakcie z władzami tureckimi w związku z wprowadzeniem przez nie restrykcji na granicy Turcji z UE. W efekcie po unijnej stronie utworzyły się wielokilometrowe korki.

"Komisja Europejska wie o skargach unijnych przewoźników próbujących przekroczyć turecką granicę. Jesteśmy w bliskim kontakcie z władzami tureckimi w tej sprawie. Turcja stworzyła punkt kontaktowy, co jest ważnym krokiem w świetle zabiegów o poprawę sytuacji na granicy. Jesteśmy przekonani, że uda się ją rozwiązać" - powiedział rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD) podało, że od 10 dni Turcja nie pozwala wjeżdżać na swoje terytorium ciężarówkom z 66 państw, w tym Polski. Zdezorientowani kierowcy utknęli w gigantycznych kolejkach przed przejściami, z nadzieją na zmianę dyskryminujących decyzji. Kolejka na bułgarsko-tureckim przejściu granicznym sięga 50 kilometrów.

"Warunki, w których przebywają kierowcy uwięzieni w kabinach swoich pojazdów, urągają podstawowym standardom sanitarnym i socjalnym. Naruszają fundamentalne prawa człowieka, jego godność, bezpieczeństwo zdrowotne oraz prawo do pracy i wypoczynku w godziwych warunkach. Przewoźnicy z państw objętych zakazem wjazdu do Turcji odpowiadają za powierzony im towar. Są też rozliczani z terminowości przewozów. Zakaz wjazdu do Turcji odbierają jako próbę przejmowania ich klientów i rynków" - przekazało ZMPD.

Organizacja ta zaapelowała o zainteresowanie się losem kierowców oczekujących na decyzje władz tureckich, które - jak podkreślono - być może nigdy nie nastąpią.

"Ci ludzie, wykonując niezwykle ważną pracę, gwarantującą ciągłość łańcuchów dostaw w trudnych czasach pandemii, zasługują na szacunek lub co najmniej uwagę. Oni nie mogą podporządkować się wszechobecnemu obecnie hasłu +pozostań w domu+. Oni muszą pracować, żeby w domach mogli pozostawać inni" - podkreśliło ZMPD.

Z Brukseli Łukasz Osiński