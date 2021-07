KE: kolejny etap procedury naruszeniowej m.in. wobec Polski w sprawie odpadów promieniotwórczych

Komisja Europejska zdecydowała o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej wobec Chorwacji, Holandii i Polski w sprawie dokonania prawidłowego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami promieniotwórczymi.

Zdaniem KE, te trzy kraje UE dokonały nieprawidłowego wdrożenia niektórych wymogów dyrektywy w sprawie gospodarowania wykorzystanym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

"Wytwarzanie odpadów radioaktywnych jest związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, ale również z wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych do celów niezwiązanych z pozyskiwaniem energii: w medycynie, badaniach naukowych, przemyśle i rolnictwie. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie UE wytwarzają odpady promieniotwórcze. Dyrektywa ustanawia ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania spalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi" - podała KE.

Jak twierdzi KE, dyrektywa w szczególności wymaga od państw członkowskich opracowania i wdrożenia krajowych programów gospodarowania całym wykorzystanym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi powstałymi na ich terytorium, aż do etapu składowania.

"Jej celem jest ochrona pracowników i ogółu społeczeństwa przed promieniowaniem jonizującym. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do 23 sierpnia 2013 roku i do powiadomienia Komisji o krajowych programach po raz pierwszy do 23 sierpnia 2015 roku. Wspomniane państwa członkowskie mają dwa miesiące na usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - strzegła KE.

Z Brukseli Łukasz Osiński