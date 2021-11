KE: Łukaszenka wykorzystuje ludzi do destabilizowania Unii Europejskiej

To kontynuacja rozpaczliwych prób reżimu Alaksandra Łukaszenki, by wykorzystywać ludzi do destabilizowania Unii Europejskiej - oświadczyła w poniedziałek Komisja Europejska, pytana o rozwój sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Według ostatnich informacji, którymi dysponujemy - powiedział rzecznik KE Adalbert Jahnz - kilkaset osób zebrało się na Białorusi w pobliżu granicy z Polską. Jak dodał, Komisja zdecydowanie odrzuca próby instrumentalizacji ludzi dla celów politycznych.