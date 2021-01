KE: monitorujemy w tym tygodniu dostawy szczepionek do krajów UE od Pfizer: BioNtech

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że w bieżącym tygodniu monitoruje dostawy szczepionek do krajów UE od firm Pfizer/BioNtech po tym, gdy wcześniej ograniczyły one dostarczanie preparatu. Firmy podały wcześniej, że w tym tygodniu dostawy będą przebiegać bez zakłóceń.

"Firmy poinformowały wcześniej, że w ubiegłym tygodniu będą problemy z dostawami szczepionek, ale w tym tygodniu będą one na poziomie 100 proc. Monitorujemy to, tydzień się jeszcze nie skończył" - powiedział rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.

Pfizer przekazał wcześniej Komisji Europejskiej, że dostawy szczepionek przeciw Covid-19 w tym tygodniu wrócą do normalnego poziomu.

Obie firmy farmaceutyczne podały, że opracowały plan, który pozwoli im na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Jak wyjaśniły, aby ten cel został osiągnięty, konieczne będzie tymczasowe zmniejszenie liczby dostarczanych dawek.

Z Brukseli Łukasz Osiński