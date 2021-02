KE o sprawie Wołkowa: sprzeciwiamy się używaniu narzędzi międzynarodowych do celów politycznych

Z zasady sprzeciwiamy się używaniu narzędzi międzynarodowych do celów politycznych - poinformował PAP rzecznik KE Peter Stano, pytany o kwestie wystawienia przez Rosję międzynarodowego listu gończego za Leonidem Wołkowem, współpracownikiem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

W poniedziałek Wołkow wziął udział w wideokonferencji, zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE z ambasadorami i przedstawicielami 27 państw członkowskich UE, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Kanady, Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Wideokonferencję skrytykowała kilkakrotnie rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Określiła ją jako "kontynuację agresywnego natarcia" na Rosję ze strony państw zachodnich. Współpracowników Nawalnego, w tym Wołkowa, nazwała "agentami wpływu", działającymi w imieniu NATO. KE wypowiedzi Zacharowej określiła jako "dezinformację".

W środę Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że Wołkow jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Komitet zwrócił się też do sądu w Moskwie o zaoczne aresztowanie Wołkowa.

O komentarz do tej decyzji PAP poprosiła Komisję Europejską. Jej rzecznik przekazał, że Interpol, międzynarodowa organizacja policyjna, pomagająca narodowym organom ścigania w walce z przestępczością, wprowadziła specjalne środki, aby sprawdzić, czy powiadomienia są wykorzystywane do celów politycznych oraz aby zaradzić przypadkom możliwych nadużyć. Podkreślił, że ta organizacja powinna dokonać oceny rosyjskiego zawiadomienia.

"Z zasady sprzeciwiamy się używaniu narzędzi międzynarodowych do celów politycznych. UE konsekwentnie wzywa władze rosyjskie do poszanowania prawa obywateli Rosji do korzystania z ich podstawowych praw do wypowiedzi i pokojowego gromadzenia się i będzie to nadal czynić" - podkreślił Stano.

Międzynarodowy list gończy za Wołkowem został wystawiony w związku z postępowaniem karnym, dotyczącym nawoływania osób nieletnich do udziału w demonstracjach, odbywających się bez zezwolenia władz. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Wołkow powiedział portalowi RBK, że uważa sprawę karną za "wydumaną i fikcyjną", a żądanie, by go aresztować, za "kampanię PR" prowadzoną przez Komitet Śledczy.

Wołkow od dłuższego czasu mieszka poza Rosją.

Z Brukseli Łukasz Osiński