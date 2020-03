KE: oferty w przetargach na wspólne zakupy sprzętu medycznego ocenimy szybko

Komisja Europejska uruchomiła jak dotąd trzy przetargi na wspólne zakupy sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w UE. Jak zapowiedziała w poniedziałek, oferty firm zostaną ocenione szybko, tak żeby jak najszybciej mogły ruszyć dostawy.

Rzecznik Komisji Stefan De Keersmaecker powiedział podczas wideokonferencji w Brukseli, że Komisja jest w kontakcie z przemysłem sprzętu medycznego i liczy na wzmocnienie jego możliwości produkcyjnych.

Wskazał, że UE jest w trakcie trzech wspólnych przetargów na dostawy sprzętu związanego z koronawirusem. Pierwszy dotyczy respiratorów, drugi sprzętu do wentylacji chorych (oba uruchomione 17 marca), a trzeci sprzętu laboratoryjnego i testów (uruchomiony 19 marca).

"Firmy zostały zaproszone od udziału w przetargach i złożenia swoich ofert" - powiedział rzecznik KE. Wskazał, że Komisja oceni te oferty tak szybko, jak to możliwe, tak żeby kontrakty zostały podpisane szybko.

W zeszłym tygodniu Komisja uruchomiła też program strategicznych zapasów sprzętu medycznego (poprzez mechanizm rescEU), tak aby niezbędny sprzęt do zwalczania COVID-19 mógł szybko dotrzeć do państw członkowskich borykających się z jego niedoborem. Sprzęt ten jest potrzebny do leczenia zakażonych pacjentów i ochrony pracowników służby zdrowia.

Do tej pory Polska była poza tym mechanizmem, jednak w marcu przystąpiła do niego, co pozwala jej brać udział w kolejnych przetargach przewidzianych przez KE.

Mechanizm wspólnych przetargów powstał po wybuchu epidemii świńskiej grypy. Podobnie jak teraz koronawirus, choroba z 2009 r. również stanowiła zagrożenie dla życia osób starszych i z obniżoną odpornością.

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie Covid-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Z Brukseli Łukasz Osiński