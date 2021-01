KE: państwa członkowskie przyjęły wytyczne ws. zaświadczeń o szczepieniach

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker poinformował w czwartek, że państwa unijne porozumiały się co do wytycznych dotyczących zaświadczeń o szczepieniach przeciw Covid-19. Mają one służyć tylko do celów medycznych.

"Państwa członkowskie UE przyjęły wytyczne dotyczące zaświadczeń o szczepieniach, które mają być wykorzystywane do celów medycznych. Celem tych wytycznych jest zapewnienie interoperacyjności certyfikatów i ustalenie minimalnej ilości danych w nich zawartych" - poinformował rzecznik KE na konferencji prasowej w Brukseli.

Państwa Unii porozumiały się też co do zasad, dzięki którym można będzie sprawdzić autentyczność certyfikatu i prawdziwość zawartych w nim informacji.

Certyfikaty szczepień były jednym z tematów obrad Rady Europejskiej tydzień temu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz