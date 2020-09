KE proponuje zalecenia ws. środków ograniczających swobodę przemieszczania się w UE

Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycję, by wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie, które ograniczają swobodne przemieszczanie się w związku z pandemią koronawirusa, były skoordynowane na szczeblu UE i jasno podawane do wiadomości publicznej.

We propozycji Komisji określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie powinny ściślej współpracować. Są to: wspólne kryteria i progi dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży, określenie wspólnych kryteriów wykorzystujących uzgodniony kod kolorystyczny, wspólne ramy dla środków stosowanych wobec podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka oraz jasne i terminowe informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.

"Dzisiaj proponujemy państwom członkowskim dobrze skoordynowane, przewidywalne i przejrzyste podejście do ograniczeń podróży tam, gdzie są one potrzebne, zawsze stawiając na pierwszym miejscu ochronę zdrowia publicznego. Musimy unikać dalszych zakłóceń i tak już niestabilnych gospodarek oraz dodatkowej niepewności dla obywateli, którzy dokonali ogromnych poświęceń. Tego się od nas oczekuje po wielu miesiącach obecności Covid-19 w naszym życiu" - powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała, że od marca Komisja opracowała i stworzyła solidne podstawy zaleceń dotyczących kontroli na granicach wewnętrznych i zewnętrznych, które mają być przestrzegane przez państwa członkowskie.

"Dzisiejsze działania opierają się na dotychczasowych osiągnięciach, abyśmy mogli w pełni korzystać ze strefy Schengen. Dlatego chcemy jasnego systemu +zielony-pomarańczowy-czerwony+, a nie kalejdoskopu indywidualnych środków" - wskazała.

KE chce, aby na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób publikowało aktualizowaną co tydzień mapę państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wraz ze wspólnym kodem kolorystycznym w celu wsparcia państw członkowskich i osób podróżujących.

Komisja proponuje kolor zielony dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków Covid-19 wynosi mniej niż 25 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na Covid-19 wynosi mniej niż 3 proc.

Kolor pomarańczowy byłby przeznaczony dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków Covid-19 nie przekracza 50 w okresie 14 dni, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na Covid-19 wynosi przynajmniej 3 proc., lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków Covid-19 wynosi między 25 a 150, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na Covid-19 wynosi mniej niż 3 proc.

KE proponuje kolor czerwony dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków Covid-19 przekracza 50 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na Covid-19 wynosi przynajmniej 3 proc., lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków Covid-19 wynosi ponad 150 na 100 tys. osób w okresie 14 dni.

Kolor szary byłby przyporządkowany do obszaru, co do którego brak jest wystarczających informacji, aby ocenić kryteria zaproponowane przez Komisję lub jeżeli liczba testów na Covid-19 przeprowadzonych na 100 tys. osób nie przekracza 250.

Z Brukseli Łukasz Osiński