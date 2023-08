KE przeanalizuje wydany przez USA zakaz nowych amerykańskich inwestycji w technologie wrażliwe w Chinach

Komisja Europejska poinformowała, że przeanalizuje wydany przez Waszyngton zakaz nowych amerykańskich inwestycji w Chinach w technologie wrażliwe, takie jak chipy komputerowe, i konsultuje tę kwestię z administracją USA.

Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę dekret zakazujący lub ograniczający amerykańskie inwestycje w chińskie podmioty w trzech sektorach: półprzewodników i mikroelektroniki, kwantowych technologii informacyjnych oraz niektórych systemów sztucznej inteligencji.

"Przyjmujemy do wiadomości rozporządzenie wykonawcze w sprawie inwestycji zagranicznych, wydane przez Stany Zjednoczone 9 sierpnia. Będziemy je dokładnie analizować" - poinformowała Komisja, cytowana przez Reutera.

"Jesteśmy w ścisłym kontakcie z administracją USA i liczymy na dalszą współpracę w tej sprawie" - głosi komunikat KE.

Decyzja Waszyngtonu ma zamknąć Pekinowi dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii, które mogą być wykorzystywane do modernizowania chińskiej armii.

Zarządzenie upoważnia ministra finansów USA do ograniczenia niektórych amerykańskich inwestycji w chińskie podmioty lub do całkowitego ich zakazania.

W liście do Kongresu prezydent Biden podkreślił, że podjął zdecydowane kroki, by ograniczyć zagrożenie związane z rozwojem "wrażliwych technologii i produktów o kluczowym znaczeniu dla wojska, wywiadu, inwigilacji lub cybernetyki" w takich krajach jak Chiny.

Dekret dotyczy inwestycji w chińskie firmy opracowujące oprogramowanie do projektowania układów scalonych i narzędzia do ich produkcji. Światowymi liderami tego sektora są USA, Japonia i Holandia. Pekin pracuje jednak nad stworzeniem krajowych rozwiązań.

Przywódca demokratycznej większości w Senacie USA, Chuck Schumer, pochwalił rozporządzenie Bidena. "Zbyt długo amerykańskie pieniądze pomagały napędzać rozwój chińskiej armii. Dziś Stany Zjednoczone podejmują pierwszy strategiczny krok, by nie dopuścić do tego, że amerykańskie inwestycje zostaną wykorzystane" do rozwoju chińskich sił zbrojnych - podkreślił.

Zdaniem amerykańskiej Partii Republikańskiej dekret prezydenta Bidena jest wprawdzie krokiem w dobrą stronę, ale zarazem rozwiązaniem niewystarczającym.

Ambasada Chin w Waszyngtonie oświadczyła, że Pekin jest bardzo rozczarowany wprowadzeniem nowych zakazów, które naruszą interesy zarówno chińskich, jak amerykańskich firm i inwestorów.

"Chiny będą uważnie śledzić sytuację i zdecydowanie chronić własne prawa i interesy" - zapowiedział rzecznik ambasady.

Z Brukseli Łukasz Osiński