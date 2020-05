KE przedstawia architekturę instrumentu wsparcia wypłacalności dla firm

31 miliardów euro gwarancji ma uruchomić 300 mld euro na pomoc dla zagrożonych kryzysem firm - to założenie zaprojektowanego przez Komisję Europejską instrumentu wsparcia wypłacalności. Jego szczegóły przedstawiła w piątek wiceszefowa KE Margrete Vestager.

Instrument wsparcia wypłacalności jest częścią odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią, jaką zaproponowała w środę Komisja Europejska. Bruksela chce dzięki niemu wyrównywać szanse między krajami mającymi mniejsze i większe możliwości.

"Różnice pomiędzy rozmiarami europejskich gospodarek i budżetów państw członkowskich stwarzają ryzyko dalszej fragmentacji jednolitego rynku. Jesteśmy silnie powiązani. Jeśli firma w potrzebie nie otrzyma pomocy w jednej części Europy, może to zaszkodzić w innym zakątku kontynentu" - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli Vestager.

Dysproporcje dotyczące możliwości pomocy są w UE ogromne. Dane dotyczące zgłoszonego do zatwierdzenia przez państwa wsparcia pokazały, że połowa całkowitej sumy wniosków pochodzi z jednego kraju członkowskiego - Niemiec. Kolejne kraje nawet nie mogły się zbliżyć do poziomu wydatków publicznych zaproponowanych przez Berlin.

"Choć pomoc państwa może pomóc przetrwać huragan, nie wszystkie państwa członkowskie mają taką sama przestrzeń w swoich krajowych budżetach, aby dostarczyć wsparcia dla firm" - tłumaczyła Vestager, która zajmują się w Komisji ochroną konkurencji.

Nowy instrument wsparcia wypłacalności ma mobilizować prywatne zasoby do zapewnienia wsparcia dla zdrowych firm. Inwestycje mają być kierowane do przedsiębiorstw z sektorów, regionów i krajów najbardziej dotkniętych koronakryzysem.

Instrument ma działać już od tego roku, a jego budżet wyniesie 31 miliardów euro. Komisja zakłada, że umożliwi to odblokowanie ponad 300 miliardów euro na wsparcie wypłacalności. Ta druga kwota to środki prywatne, np. z funduszy inwestycyjnych, które zachęcone gwarancjami unijnymi będą decydowały się na pomoc przedsiębiorstwom przeżywającym trudności.

"Powiedzmy, że mamy przedsiębiorstwo produkcyjne, które nie jest w stanie zaciągać kredytów, aby pokryć swoje potrzeby płynnościowe bez przeciążania swojego kapitału. Ta firma może zwrócić się do już istniejących albo nowych funduszy inwestycyjnych, które zostaną utworzone specjalnie do tego celu, żeby dostarczyć wsparcia płynnościowego. Instrument wsparcia płynnościowego może dostarczyć gwarancji dla funduszu, żeby pokryć ewentualne straty. To tworzyłoby zachęty dla funduszy, by decydować się na większe ryzyko i wspierać fabrykę nawet w tych nieprawnych czasach" - tłumaczyła Vestager.

Komisja szacuje, że przez pandemię wiele przedsiębiorstw dopiero wpadnie w poważne tarapaty. Tarcze antykryzysowe, które szybko zostały przygotowane przez władze różnych krajów członkowskich, będą niewystarczające, by chronić gospodarkę w dłuższej perspektywie. "Straty są tak duże, że niedługo skończą się rezerwy kapitałowe" - oceniła Vestager.

Z szacunków Komisji wynika, że europejskie przedsiębiorstwa będą potrzebować 720 mld euro w tym roku, aby uzupełnić stracony kapitał. 300 miliardów, które ma być zmobilizowane przy użyciu gwarancji ze strony UE ma uzupełniać wsparcie ze strony państw członkowskich.

Projekt nie zakłada kopert narodowych - dystrybucja środków ma się odbywać na zasadach rynkowych. Będą jednak górne limity, żeby uniemożliwić koncentrację wsparcia w jednym albo kilku krajach UE. Pomoc ma być kierowana tylko do przedsiębiorstw, które były w dobrej sytuacji przed kryzysem (nie miały trudności finansowych na koniec 2019 r. zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa), ale przez koronawirusa nie są się w stanie same finansować na rynkach.

Decyzje dotyczące tego, w które firmy inwestować będą podejmowane niezależnie przez menedżerów funduszy, zgodnie z kryteriami Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Środki będą kierowane poprzez grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a następnie przez krajowe banki rozwojowe (w Polsce Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz specjalnie utworzone wehikuły inwestycyjne. Inwestycje mają być dostosowane do priorytetów UE dotyczących Zielonego Ładu i cyfryzacji. Aby to zapewnić opracowane zostaną specjalne wytyczne.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka