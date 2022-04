KE przeznacza kolejne 50 mln euro dla osób, które dotknęła wojna na Ukrainie

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie zamieszczonym w niedzielę na jej stronach, że przeznacza kolejne 50 mln euro dla osób, które dotknęła inwazja Rosji na Ukrainę, w tym 45 mln euro na projekty humanitarne na samej Ukrainie i 5 mln euro dla uchodźców Mołdawii.

Do tej pory UE na pomoc dla Ukrainy przekazała 143 mln euro, docelowo ma zamiar zebrać fundusze rzędu 1 mld euro. Nowe fundusze, o których Komisja poinformowała w niedzielę, będą przed wszystkim przeznaczone na pilną pomoc medyczną, dostęp do wody pitnej, środki higieniczne, schronienia etc.

KE podkreśla w oświadczeniu, że dostęp do ludzi potrzebujących pomocy jest "utrudniany i niebezpieczny".

Komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz, cytowany w komunikacie, podkreślił, że ma nadzieję, iż nowe fundusze ułatwią przekazanie pomocy tym, którzy są w najbardziej niedostępnych okolicach.

Lenarczicz oskarżał już wcześniej Rosję o nierespektowanie prawa międzynarodowego i uniemożliwianie udzielania pomocy humanitarnej.

Wszystkie agencje pomocowe "mają trudności z dostaniem się do obleganych (przez wojska rosyjskie) miast" - przypomniał komisarz. Rosyjskie siły "nie realizują prawnych, międzynarodowych zobowiązań" dotyczących ochrony ludności cywilnej i pomocy dla niej - powiedział komisarz w niedawnym wywiadzie dla CNN.