KE przyspieszy postępowanie wobec Wielkiej Brytanii, jeśli ta nie będzie przestrzegać umowy

Komisja Europejska poinformował, że nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko przyspieszyć postepowanie naruszeniowe przeciwko Wielkiej Brytanii, jeśli Londyn nie wypełni swoich zobowiązań wobec Irlandii Północnej, wynikających z umowy brexitowej - przekazał we wtorek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz.

Szefczovicz"Niestety, jednostronne środki podjęte przez rząd Wielkiej Brytanii w marcu były sprzeczne z tym duchem wspólnych działań i wyraźnie naruszały nasze uzgodnienia" - powiedział Szefczovicz podczas dyskusji na temat stosunków UE-Wielka Brytania. Jego wypowiedź przytoczyła agencja Reutera.

"W odpowiedzi byliśmy zmuszeni wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i bez zadowalających kroków ze strony Wielkiej Brytanii w celu naprawienia tych środków nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko nasilić te postępowania prawne" - dodał.

Zakończenie w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego po brexicie spowodowało, że pomiędzy Wielką Brytanią a UE powstała pełna granica celna, czego konsekwencją jest konieczność wypełniania dokumentów eksportowo-importowych i kontrole graniczne. O ile UE zaczęła je stosować od razu od 1 stycznia, co spowodowało problemy dla brytyjskich eksporterów, rząd w Londynie, aby złagodzić skutki, zdecydował, że obowiązek certyfikatów dla produktów pochodzenia zwierzęcego importowanych z UE wejdzie w życie od 1 kwietnia, a pełne kontrole zaczną się od 1 lipca.

W kwietniu rząd Borisa Johnsona poinformował, że terminy te zostaną przesunięte o sześć miesięcy. Zgodnie z nowym harmonogramem, wymóg wstępnego zgłoszenia produktów pochodzenia zwierzęcego wejdzie w życie 1 października, możliwość składania odroczonych celnych deklaracji importowych zostanie utrzymana do końca 2021 r., fizyczne kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego i roślin wysokiego ryzyka fitosanitarnego będą przeprowadzane od 1 stycznia 2022 r. w punktach kontroli granicznej, wymóg wstępnego zgłaszania roślin niskiego ryzyka wejdzie w życie również 1 stycznia, a ich fizyczne kontrole na granicy - 1 marca 2022 r.

Sprawę dodatkowo komplikuje kwestia Irlandii Północnej. Zgodnie z protokołem pozostała ona w jednolitym unijnym rynku w zakresie obrotu towarami i w efekcie faktyczna granica celna powstała też między nią a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa. Wobec tego towary wysyłane z Anglii, Szkocji i Walii do Irlandii Północnej powinny podlegać kontrolom.

Ponieważ brytyjski rząd ocenił, iż przedsiębiorstwa nie będą gotowe na wprowadzenie nowych procedur od 1 stycznia br., ustalił z UE, że przez pierwsze trzy miesiące będą one uproszczone, a pełne kontrole zaczną się od 1 kwietnia. Jednak w połowie marca, brytyjski rząd jednostronnie ogłosił, że wejdą one w życie dopiero 1 października, co UE uznała za złamanie poczynionych ustaleń i wszczęła wobec Londynu procedurę naruszeniową.

Z Brukseli Łukasz Osiński