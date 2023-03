KE: Rosja kontynuuje stosowanie terroru wobec Ukrainy i jej mieszkańców; nie może być bezkarności za zbrodnie wojenne

Od początku rosyjskiej agresji każdy dzień dostarcza przykładów nielegalnego i nieludzkiego charakteru działań Kremla; Rosja stosuje systematyczny i cyniczny terror wobec Ukrainy i jej mieszkańców; nie może być bezkarności za zbrodnie wojenne - oświadczył w poniedziałek na konferencji w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

"Od początku rosyjskiej agresji każdy dzień dostarcza przykładów nielegalnego i nieludzkiego charakteru działań Kremla. Zeszłej nocy Rosja przeprowadziła kolejny barbarzyński atak na Ukrainę przy użyciu irańskich dronów Shahed. To kontynuacja masowych ataków dronów i rakiet na ludność cywilną, w tym zniszczenie budynku mieszkalnego w Zaporożu w środku nocy kilka dni temu. Tylko w tym ataku zginęło 13 niewinnych cywilów, w tym dziecko. Te przerażające działania pokazują systematyczny i cyniczny terror stosowany przez Rosję wobec Ukrainy i jej mieszkańców" - powiedział Wigand.

Jak przypomniał, w weekend podczas konferencji "Zjednoczeni dla Sprawiedliwości" we Lwowie podjęto kilka ważnych kroków, aby Rosja zapłaciła za swoje zbrodnie wojenne na Ukrainie.

"W sobotę podpisano porozumienie umożliwiające powołanie nowego Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji (ICPA) przeciwko Ukrainie. Około miesiąca temu przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie takiej struktury. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy ten ważny krok i szybkie wdrożenie. Nowe centrum będzie zabezpieczać dowody i przygotowywać analizę dowodów na potrzeby prokuratury dla przyszłych procesów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych" - powiedział Wigand. W praktyce ICPA będzie częścią istniejącego Wspólnego Zespołu Śledczego w Eurojust.

"Kluczowe znaczenie ma ścisła współpraca z naszymi międzynarodowymi partnerami. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy protokół ustaleń podpisany z USA w celu zacieśnienia współpracy między USA a Wspólnym Zespołem Śledczym. Ponadto uruchomiliśmy również Grupę Dialogu - forum koordynujące nasze działania z naszymi międzynarodowymi partnerami. Jedno jest pewne i zbliżamy się do tego o krok: nie może być bezkarności za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Ci, którzy stoją za tymi okrucieństwami muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć ten cel" - podsumował Wigand.

Z Brukseli Łukasz Osiński