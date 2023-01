KE rozpoczyna konsultacje w sprawie reformy struktury rynku energii elektrycznej

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie reformy struktury rynku energii elektrycznej w UE, która ma doprowadzić do "lepszej ochrony konsumentów przed nadmierną zmiennością cen, wspierać ich dostęp do bezpiecznej energii z czystych źródeł i zwiększać odporność rynku".

"Rynek energii elektrycznej w UE dobrze nam służy od ponad 20 lat. Ale bezprecedensowy kryzys energetyczny, z którym mamy do czynienia, pokazuje, że musimy dostosować strukturę rynku energii elektrycznej do przyszłości, aby mógł on przynosić wszystkim korzyści w postaci przystępnej cenowo czystej energii. Z niecierpliwością czekam na wkład wielu różnych zainteresowanych stron, który pomoże ukierunkować nasz wniosek ustawodawczy w tym roku" - oświadczyła komisarz UE ds. energii Kadri Simson.

Reforma struktury rynku energii elektrycznej została zapowiedziana przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen w jej dorocznym orędziu o stanie Unii w zeszłym roku.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz