KE: rozumiemy, że przy wprowadzaniu ograniczeń w podróżach Portugalia kieruje się środkami ostrożności

Biorąc pod uwagę obecną niejasną i zmieniającą się sytuację dotyczącą nowego wariantu, KE rozumie, że Portugalia kieruje się środkami ostrożności - powiedział PAP rzecznik KE Christian Wigand pytany o wprowadzenie przez Lizbonę nowych ograniczeń w podróżach.

Od środy pasażerowie, także ci z UE, przybywający drogą lotniczą do Portugalii muszą pokazać negatywny test PCR, albo antygenowy. Mogą też przedstawić wystawiony przez lekarza dokument zaświadczający przebycie Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy. Powinien on zostać przetłumaczony na język portugalski lub angielski. Nie jest zaś honorowany tzw. unijny certyfikat szczepień.

Rzecznik KE Christian Wigand powiedział PAP, że KE otrzymała powiadomienie przed wprowadzeniem przez Portugalię nowych środków dotyczących podróży z dniem 1 grudnia.

"Zgodnie z rozporządzeniem UE dot. cyfrowego certyfikatu COVID państwa członkowskie powinny powstrzymać się od nakładania dodatkowych ograniczeń na posiadaczy certyfikatów w UE, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego w odpowiedzi na pandemię Covid-19. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na nałożenie dodatkowych ograniczeń, na przykład z powodu obaw o nowy wariant, powinny poinformować o tym Komisję i inne państwa członkowskie z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Jest to ważne dla zachowania skoordynowanego podejścia między państwami członkowskimi" - wskazał.

Dodał, że biorąc pod uwagę obecną niejasną i zmieniającą się sytuację dotyczącą nowego wariantu, KE rozumie, że Portugalia kieruje się środkami ostrożności.

"Nadal jednak kluczowe jest zapewnienie proporcjonalności wszelkich podejmowanych środków i będziemy nadal ściśle monitorować sytuację i pozostawać w kontakcie z władzami portugalskimi. Z pewnością w najbliższej przyszłości będzie potrzebna kolejna ocena środków" - powiedział Wigand.

W środę od rana tworzyły się kolejki przy portugalskich lądowych przejściach granicznych, gdzie podróżni muszą przedstawić aktualny test na Covid-19 lub zaświadczenie o przebyciu tej choroby podczas ostatnich 6 miesięcy. Innym honorowanym dokumentem jest tam również certyfikat o zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi.

Nowe przepisy przewidują, że certyfikat szczepionkowy może być honorowany na granicy jednak tylko w przypadku osób docierających do Portugalii drogą lądową z regionów UE o niskim ryzyku zakażeń koronawirusem. Obecnie według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) tego typu sytuacja epidemiczna występuje tylko na terenie niewielkiej części Hiszpanii, Francji, Szwecji oraz w kilku regionach Włoch.

Krótko przed wejściem w życie stanu klęski żywiołowej rząd premiera Antonia Costy zrezygnował z wymagania testów covidowych od osób udających się do lokali gastronomicznych. Osoby wchodzące do wnętrz restauracji muszą jednak posiadać certyfikat poświadczający pełne przebycie szczepień.

Z kolei udający się na duże imprezy kulturalne i sportowe muszą od środy posiadać ważny test Covid-19. Podobnie jest w przypadku osób odwiedzających swoich bliskich w szpitalach lub domach spokojnej starości.

Podczas stanu klęski żywiołowej, który ma potrwać w Portugalii do 20 marca 2022 r., przewidziano też okres ogólnokrajowej kwarantanny dla uczniów oraz pracowników urzędów, którzy nie mają kontaktu z petentami. Rząd Costy zaplanował go pomiędzy 2 a 9 stycznia, uzasadniając dużym ryzykiem nasilenia się pandemii.

Z Brukseli Łukasz Osiński