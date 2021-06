KE: siedem państw UE, w tym Polska, rozpoczęło wydawanie certyfikatów Covid (aktualizacja)

Siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty Covid i rozpoczęło ich wydawanie - poinformowała we wtorek Komisja Europejska.

Chociaż rozporządzenie dotyczące certyfikatów będzie stosowane od 1 lipca, wszystkie państwa członkowskie, które przeszły testy techniczne i są gotowe do wydawania oraz weryfikacji certyfikatów, mogą już zacząć korzystać z systemu na zasadzie dobrowolności. We wtorek zdecydowało się na to siedem państw członkowskich - Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska. Inne państwa, jak podała KE, zdecydowały się uruchomić cyfrowy certyfikat COVID UE, gdy wdrożą wszystkie funkcje systemu.

"Ważne, aby w nadchodzących tygodniach wszystkie państwa członkowskie w pełni sfinalizowały swoje krajowe systemy wydawania, przechowywania i weryfikacji certyfikatów, tak aby system zaczął działać przed wakacjami. Obywatele UE nie mogą się już doczekać powrotu do podróży i chcą podróżować bezpiecznie. Posiadanie certyfikatu UE to kluczowy krok na tej drodze" - powiedziała unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides.

Certyfikaty będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciw koronawirusowi, ma negatywny wynik testu lub przeszła Covid-19. Wspólne ramy unijne umożliwiają państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które są akceptowane w innych krajach UE.

Utworzona w zaledwie dwa miesiące "brama" UE to system umożliwiający weryfikację zabezpieczeń zawartych w kodach QR wszystkich certyfikatów. Dzięki temu obywatele i władze będą mieć pewność, że certyfikaty są autentyczne. Podczas tego procesu żadne dane osobowe nie są wymieniane ani przechowywane.

Rozporządzenie UE dotyczące cyfrowego certyfikatu Covid ma obowiązywać przez 12 miesięcy.

Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, weryfikowana będzie też autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE. Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych, przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa członkowskie powinny honorować świadectwa szczepień wydawane w innych państwach członkowskich osobom zaszczepionym preparatami, które zostały zatwierdzone do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków. Do państw członkowskich będzie należało podjęcie decyzji, czy akceptują również świadectwa szczepień innymi szczepionkami wymienionymi przez Światową Organizację Zdrowia.

