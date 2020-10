KE: stan chronionych siedlisk i gatunków w Unii Europejskiej nadal się pogarsza

Stan chronionych siedlisk i gatunków w UE nadal się pogarsza. Odpowiada za to głównie intensywna uprawa rolna, urbanizacja, niezrównoważona gospodarka leśna i zmiany w siedliskach słodkowodnych - informuje w poniedziałek KE w raporcie o stanie środowiska.

Na siedliska negatywnie wpływa zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby oraz zmiany klimatu, a także nielegalne pozyskiwanie zasobów oraz nadmierne polowania i połowy. W opinii Komisji Europejskiej, jeżeli problem ten nie zostanie rozwiązany, nieuchronnie doprowadzi to do dalszej erozji różnorodności biologicznej.

Z raportu - opracowanego na podstawie bardziej szczegółowego sprawozdania technicznego Europejskiej Agencji Środowiska - wynika, że pewne chronione gatunki i siedliska utrzymują się w zadowalającym stanie pomimo poważnej presji, jednak stan większości w skali UE jest niezadowalający lub zły, a w przypadku niektórych obserwuje się stałą tendencję spadkową.

Wśród gatunków nadal kurczą się populacje ptaków ściśle związanych z rolnictwem, natomiast najwyższy odsetek złego stanu ochrony (38 proc.) dotyczy ryb słodkowodnych, za co odpowiadają głównie zmiany w zbiornikach i ciekach oraz elektrownie wodne.

Co do siedlisk, jedynie 15 proc. z nich jest w dobrym stanie. W raporcie wskazuje się, że odtwarzanie torfowisk i innych terenów podmokłych może nie tylko przynieść korzyści dla przyrody, ale również znacząco przyczynić się do rozwiązania problemu zmian klimatu, jednocześnie tworząc możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich i peryferyjnych.

Ze sprawozdania wynika również, że ukierunkowane działania ochronne przynoszą rezultaty. Odnawiają się populacje gatunków poddanych zabiegom ochronnym na dużą skalę - rysia iberyjskiego, renifera fińskiego i wydry. Inicjatywy podejmowane w ramach unijnego programu LIFE, specjalne programy rolno-środowiskowe w ramach wspólnej polityki rolnej oraz działania w ramach sieci Natura 2000 obejmującej 27 tys. obszarów nadal przynoszą pozytywne efekty, wymagają jednak znacznego rozwinięcia.

"Sprawozdanie stanowi najbardziej kompleksową ocenę stanu zdrowia przyrody, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w UE. (...) Aż 81 proc. chronionych siedlisk w UE jest w niezadowalającym stanie. Musimy jak najszybciej realizować zobowiązania zawarte w nowej unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, aby odwrócić ten szkodliwy trend z korzyścią dla przyrody, ludzi, klimatu i gospodarki" - wskazał unijny komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

Zdaniem Hansa Bruyninckxa, dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska, niezbędne są fundamentalne zmiany w sposobie, w jaki produkujemy i konsumujemy żywność, zarządzamy lasami i je wykorzystujemy oraz budujemy miasta. "Wysiłkom tym musi towarzyszyć lepsze wdrażanie i egzekwowanie polityki ochrony przyrody, koncentracja na odbudowie zasobów przyrodniczych, a także coraz bardziej ambitne działania w dziedzinie klimatu, zwłaszcza w sektorach transportu i energetyki" - wskazał.

Co sześć lat państwa członkowskie UE przedstawiają informacje dotyczące stanu i tendencji w zakresie ochrony gatunków i typów siedlisk chronionych na podstawie unijnych dyrektyw. Obecny cykl sprawozdawczy jest największym i najszerzej zakrojonym w historii procesem gromadzenia danych na temat stanu przyrody Europy. Sprawozdanie zawiera analizę danych dotyczących stanu i tendencji w odniesieniu do wszystkich gatunków dzikiego ptactwa występujących w UE (jest ich 460), 233 typów siedlisk i prawie 1400 innych gatunków dzikich roślin i zwierząt o znaczeniu europejskim.

Z Brukseli Łukasz Osiński