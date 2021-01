KE: stosunków między UE a Rosją nie można redukować do sprawy Nawalnego

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. relacji międzynarodowych Peter Stano oznajmił w poniedziałek, że stosunki między UE i Kremlem nie mogą być zredukowane do sprawy Aleksieja Nawalnego. Zaapelował też ponownie o uwolnienie rosyjskiego opozycjonisty i skrytykował upolitycznienie władzy sądowniczej w Rosji.

"Sprawa pana Nawalnego, to ważna część składowa relacji (...). Stosunki między UE i Rosją nie mogą być jednak zredukowane tylko do kwestii pana Nawalnego. Proszę pamiętać, że mamy też sytuację na Ukrainie. Musimy prowadzić rozmowy z Rosją na temat pełnej realizacji porozumień z Mińska" - powiedział Stano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Zaapelował o natychmiastowe zwolnienie Nawalnego z aresztu.

"Upolitycznienie władzy sądowniczej i zatrzymywanie oponentów politycznych jest nie do zaakceptowania. Stoi też w sprzeczności z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji. (...) Apelujemy do władz Rosji o uwolnienie innych osób, w tym dziennikarzy, które przybyły na lotnisko, żeby zamanifestować swoje poparcie dla Nawalnego" - dodał przedstawiciel KE.

Pytany o przygotowywanie ewentualnych sankcji przeciwko Kremlowi, przekazał jedynie, że państwa członkowskie Unii dyskutują teraz, jak zareagować na "te godne ubolewania wydarzenia". "Mogę tylko powiedzieć, że proces (...) projektowania sankcji jest poufny" - skonkludował.

Wcześniej w poniedziałek zatrzymanie Aleksieja Nawalnego potępiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. W niedzielę do uwolnienia Nawalnego wezwali też przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szef dyplomacji UE Josep Borrell.

Opozycjonista został zatrzymany w niedzielę, niespełna godzinę po tym, gdy samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi. Odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by Nawalnemu towarzyszyła adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny był ścigany listem gończym i ma pozostać w areszcie do decyzji sądu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz