KE: trwają próby zorganizowania spotkania Borrell-Ławrow ws. Ukrainy

Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano poinformował we wtorek, że trwają próby zorganizowania spotkania szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella z ministrem spraw zagranicznych Rosji Sergiejem Ławrowem ws. gromadzenia wojsk rosyjskich przy wschodniej granicy Ukrainy.

"Informacje o gromadzeniu wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą są bardzo niepokojące. Jesteśmy w kontakcie z partnerami transatlantyckimi. Prowadzone są działania dyplomatyczne w różnych formatach. Odbyło się spotkanie NATO w Rydze. Odbędzie się spotkanie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Sztokholmie. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell spotka się z premierem Ukrainy dzisiaj (wtorek -PAP), by dyskutować o sytuacji i o tym, co UE może zrobić, aby zwiększyć odporność ważnego i strategicznego partnera Unii Europejskiej" - powiedział Stano pytany o to przez PAP.

Jak dodał, KE jest w kontakcie ze stroną rosyjską. "Ostatnie kontakty dotyczyły m.in. tego, jak możemy zorganizować spotkanie szefa unijnej dyplomacji (Borrella - PAP) i ministra Ławrowa" - powiedział.

Dodał, że UE niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Z Brukseli Łukasz Osiński