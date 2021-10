KE: trwają rozmowy z W. Brytanią i Francją ws. rozwiązania problemu dotyczącego połowów ryb

Komisja Europejska przekazała w środę, że kontynuowane są rozmowy z Wielką Brytanią i Francją ws. rozwiązania problemu dotyczącego połowów ryb. Znalezienie rozwiązania i kontynuacja działalności europejskich rybaków pozostają dla nas najwyższym priorytetem – powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Vivian Loonela.

"To, co mogę powiedzieć nowego w porównaniu z tym, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to to, że Wielka Brytania opublikowała teraz swoją metodologię i rozmawiamy z Francuzami, a także z władzami brytyjskimi i Jersey o różnicach dotyczących praw konkretnych zaangażowanych łodzi" - wskazała.

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała, że czeka na odpowiedź od Wielkiej Brytanii w sprawie ograniczenia wydawania licencji dla francuskich łodzi rybackich na operowanie na brytyjskich wodach terytorialnych.

Jak informuje agencja Reutera, francuski premier Jean Castex powiedział we wtorek, że Paryż jest gotów dokonać przeglądu współpracy dwustronnej z Londynem, jeśli ten nadal będzie ignorował porozumienie osiągnięte w sprawie praw połowowych w stosunkach handlowych z Unią Europejską po brexicie.

"Paryż jest wściekły, że Londyn odmawia przyznania, jak uważa, pełnej liczby licencji należnych francuskim łodziom rybackim na operowanie na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii, i grozi podjęciem działań odwetowych" - informuje Reuters.

Z Brukseli Łukasz Osiński