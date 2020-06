KE: UE robi postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Unia Europejska w ciągu ostatnich pięciu lat poczyniła znaczne postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju – wynika z raportu Eurostatu, o którym poinformowała Komisja Europejska. Największy progres poczyniono w obszarze prawa, sprawiedliwości i wzmacniania instytucji krajowych.

Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen uczyniła zrównoważony rozwój nadrzędnym politycznym priorytetem swojego mandatu. Ma to celu ciągłą poprawę jakości życia i dobrobytu obywateli, bez uszczerbku dla dobrostanu przyszłych pokoleń. Obejmuje to dążenie do postępu gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i promowaniu sprawiedliwości społecznej.

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował w poniedziałek raport, w którym podsumowuje postępy w tej kwestii. Wynika z niego, że UE poczyniła postępy w osiągnięciu prawie wszystkich z celów w ciągu ostatnich pięciu lat. W omawianym okresie były one największe jeśli chodzi o w kwestiach dotyczące prawa, sprawiedliwości i silnych instytucji państwowych.

"Życie w UE stało się bezpieczniejsze, ponieważ zmniejszyła się liczba zgonów spowodowanych zabójstwami lub napadami, a mniej Europejczyków zgłasza przestępstwa, przemoc i wandalizm" - w ten sposób informację z raportu skomentował na konferencji prasowej w Brukseli unijnych komisarz Paolo Gentiloni.

Nieco mniejsze postępy, choć też znaczące, osiągnięto w realizacji celów dotyczących walki z ubóstwem, ochrony zdrowia, walk z głodem oraz bezrobociem.

W przypadku ośmiu celów zrównoważonego rozwoju UE poczyniła umiarkowane postępy. W tym przypadku raport wskazuje m.in. na budowę zrównoważonych miast, edukację, odpowiedzialną konsumpcję i produkcję, przystępną i czystą energię, zmniejszanie nierówności oraz przemysł, innowacje i infrastrukturę. Eurostat nie stwierdził jednak postępów w kierunku realizacji celów dotyczących walki ze zmianami klimatu oraz równości płci.

Gentilioni podkreślił na konferencji, że od 2013 r. UE zdołała zmniejszyć liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 12,5 mln. W szczególności mniej osób boryka się z problemami związanymi z warunkami życia, takimi jak przeludnienie lub brak urządzeń sanitarnych.

Jeśli chodzi o zdrowie, oczekiwana długość życia w UE wciąż rosła w ciągu ostatnich lat - do 81 roku życia. "Mniej osób pali, a liczba śmiertelnych wypadków przy pracy zmalała. Realny PKB na mieszkańca znacznie wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat; stopa zatrudnienia wzrosła z 68 proc. do 73 proc., a długotrwałe bezrobocie spadło z 5,5 proc. do 2,8 proc. w latach 2014-2019" - mówił komisarz.

Jednocześnie - jak podkreślił - produkcja rolna w UE stała się bardziej zrównoważona. "Rolnictwo ekologiczne rośnie w całej UE, a jego udział w całkowitej powierzchni użytków rolnych wzrósł z 5,9 proc. w 2013 r. do 8 proc. w 2018 r.(…) Dzięki tym wysiłkom UE jest w lepszej sytuacji, aby stawić czoła obecnemu kryzysowi zdrowotnemu i gospodarczemu. Będziemy wspólnie potrzebować bardziej zrównoważonych i odpornych społeczeństw. To lekcja ostatnich miesięcy. Dotychczasowe postępy są ważne, ale stanowią jedynie punkt wyjścia" - powiedział.

Komisarz odniósł się też do niewystarczających postępów jeśli chodzi o cele dotyczące walki ze zmianami klimatu. Zauważył, ze pomimo unijnych wysiłków kraje UE coraz częściej zmagają się ze skutkami globalnej zmiany klimatu, a średnie temperatury w UE w ostatnich latach wzrosły.

Z Brukseli Łukasz Osiński