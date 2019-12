KE: umowa dotycząca przesyłu rosyjskiego przez Ukrainę zawiera wolumeny gazu i taryfy

Zawarte w czwartek porozumienie w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Europy od 2020 r. zawiera wolumeny surowca, taryfy, termin obowiązywania kontraktu, jak i sprawy dotyczące arbitrażu między stronami - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Tim McPhie.

Rzecznik powiedział, że na ujawnienie szczegółów umowy trzeba jeszcze poczekać. "Porozumienie, które zostało osiągnięte wczoraj, zawiera kluczowe kwestie niezbędne dla kontynuacji tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Europy od 1 stycznia 2020 roku. W następnym roku zostanie poddane ocenie na poziomie politycznym przez Rosję i Ukrainę, a Komisja Europejska oczekuje, że zostanie zatwierdzone i podpisane tak szybko, jak to możliwe" - powiedział rzecznik.

Dodał, że KE pozostaje w kontakcie ze stronami porozumienia. "To, co mogę powiedzieć, to że zawarta wczoraj umowa zawiera informacje o ilości gazu, okres tranzytu, taryfy i kwestie dotyczące arbitrażu oraz spraw sądowych między Rosją i Ukrainą" - powiedział.

W czwartek Rosja i Ukraina porozumiały się wstępnie co do nowej umowy dotyczącej tranzytu gazu. Poinformował o tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz po spotkaniu trójstronnym na szczeblu ministerialnym w Berlinie.

W najbliższych dniach szczegóły mają zostać doprecyzowane i umowa ma być podpisana. Porozumienie, którego konkretne zapisy nie zostały na razie ujawnione, zawarto przy udziale niemieckich mediatorów, w tym ministra gospodarki i energetyki Niemiec Petera Altmaiera. W negocjacjach brali też udział m.in. prezes rosyjskiego Gazpromu Aleksiej Miller oraz ze strony ukraińskiej szef Naftohazu Jurij Witrenko.

Wcześniej w czwartek prezydent Rosji Władimir Putin wyraził nadzieję, że jego kraj i Ukraina porozumieją się w kwestii gazu. Zapewnił, że Rosja nie chce "zaostrzać sytuacji w energetyce" i że jest gotowa zachować trasę przesyłania gazu przez terytorium Ukrainy.

Jak dodał Putin, problem dotyczy wielkości tranzytu i terminu kontraktu. Oświadczył, że Rosja nie dąży do zawarcia kontraktu na pewien czas i potem przerwania tranzytu. Zadeklarował też, że Rosja jest gotowa do dostarczania Ukrainie gazu ze zniżką, którą określił na 20-25 proc.

Umowa na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę wygasa z końcem roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński