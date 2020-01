KE: w ostatnich 30 latach w programie Erasmus uczestniczyło ponad 10 mln osób

Ponad 10 mln osób uczestniczyło w Erasmus+ i wcześniejszych programach tego typu przez ostatnie 30 lat; dla wielu okazało się to doświadczeniem, które wywarło ogromny wpływ na ich dalsze życie - poinformowała Komisja Europejska w opublikowanym we wtorek sprawozdaniu.

Erasmus+ i poprzedzające go programy od 1987 r. umożliwiają młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń dzięki wyjazdom za granicę. Budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro.

"Erasmus+ stał się dla młodszych pokoleń naszych obywateli bramą do Europy i do świata. Jest to jedno z najbardziej widocznych osiągnięć UE: program jednoczy ludzi na całym kontynencie, tworzy poczucie wspólnej przynależności i solidarności, podnosi kwalifikacje i zwiększa szanse życiowe uczestników" - powiedziała we wtorek w Brukseli unijna komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

W porównaniu z rokiem 2017 rok 2018 przyniósł kolejny rekordowy wynik - budżet wyniósł 2,8 mld euro, co oznacza wzrost finansowania o 10 proc. W ramach programu Erasmus+ sfinansowano ponad 23,5 tys. projektów i udzielono wsparcia ponad 850 tys. studentów, praktykantów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.

Niemal 10 proc. spośród 470 tys. studentów, stażystów i pracowników szkolnictwa wyższego, którzy otrzymali dotację w roku akademickim 2017/2018, wyjechało do krajów partnerskich na całym świecie lub przybyło z tych krajów.

Oprócz studentów i pracowników uczelni Erasmus+ wspierał 40 tys. nauczycieli i pracowników szkół, 148 tys. osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz 8,4 tys. pracowników kształcenia dorosłych.

W ramach programu sfinansowano również 199 projektów sportowych, z których 118 było realizowanych przez lokalne organizacje sportowe.

Zakres geograficzny programu obejmuje 34 państwa (28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja). Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie.

Z Brukseli Łukasz Osiński