KE: w UE coraz lepiej oczyszcza się ścieki, ale jeszcze sporo do zrobienia

W całej UE zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska dzięki poprawie zbierania i oczyszczania ścieków, pozostaje jednak wiele do zrobienia, a poziom inwestycji w wielu państwach UE w oczyszczanie ścieków jest zbyt niski - podała w czwartek w raporcie Komisja Europejska.

Ze sprawozdania Komisji na temat wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych wynika, że w UE zbiera się 95 proc. ścieków, a 88 proc. poddaje się oczyszczaniu. Komisja podkreśla jednak, że choć ogólna tendencja jest pozytywna, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, a obecny poziom inwestycji w wielu państwach członkowskich jest zbyt niski, by osiągnąć i utrzymać zgodność z dyrektywą w perspektywie.

Unijni urzędnicy wskazują, że część europejskich miast nadal musi zbudować lub zmodernizować swoją infrastrukturę zbierania ścieków oraz uruchomić nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Sprawozdanie obejmuje ponad 23,5 tys. miast w Unii Europejskiej.

"Niniejsze sprawozdanie potwierdza, że w całej UE odnotowuje się poprawę w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków. Unijne przepisy odegrały zasadniczą rolę w kwestii poprawy jakości rzek, jezior i mórz UE, co ma korzystny wpływ na zdrowie obywateli Unii, ich jakość życia i ich dostęp do urządzeń sanitarnych. Postępy w poszczególnych krajach nie są jednak równe - w niektórych państwach członkowskich potrzeba lepszego planowania i zwiększonego finansowania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej. Dołożymy wszelkich starań, by pobudzać innowacje i nowe inwestycje w sektorze infrastruktury środowiskowej w całej Europie" - poinformował komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby duże i małe miejscowości odpowiednio zbierały i oczyszczały ścieki.

Jak podkreśla Komisja Europejska, nieoczyszczone ścieki mogą zawierać szkodliwe chemikalia, bakterie i wirusy, a tym samym stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zawierają one również takie składniki jak azot i fosfor, które mogą zanieczyszczać wody słodkie i środowisko morskie, ponieważ sprzyjają nadmiernemu wzrostowi alg, które hamują rozwój innych organizmów. Proces ten zwany jest eutrofizacją.

Z Brukseli Łukasz Osiński