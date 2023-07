KE: Węgry dokonały postępu w dziedzinie sądownictwa, ale to wciąż zbyt mało, by odblokować fundusze

Rząd Viktora Orbana wprowadził zmiany w zakresie sądownictwa, jednak lista zadań stojąca przed Budapesztem wciąż jest długa – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej na temat praworządności w państwach członkowskich, omawianego przez portal HVG.

W części sprawozdania dotyczącej Węgier podkreślono, że kraj ten wdrożył zalecenia w sprawie zwiększenia roli Krajowej Rady Sądownictwa oraz niezależności Kurii (sądu najwyższego).

Portal HVG zauważył jednak, że lista spraw, które wciąż stoją przed rządem w Budapeszcie, jest dłuższa niż lista wdrożonych zaleceń. Jak podaje KE, nie poczyniono wystarczających postępów w zakresie walki z korupcją oraz funkcjonowania rynku medialnego.

Rządowi węgierskiemu przedstawiona została lista zaleceń, które dotyczą między innymi tych dwóch obszarów (np. przyjęcie przepisów o dystrybucji reklam publicznych w mediach).

W środę Komisja Europejska opublikowała swoje czwarte roczne sprawozdanie na temat praworządności w państwach członkowskich UE. Jak podkreśla KE, 65 proc. zeszłorocznych rekomendacji w tej dziedzinie zostało w pełni bądź częściowo zrealizowanych.

HVG zaznacza, że Węgry nie osiągnęły takiego poziomu.

"Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders zwrócił uwagę, że w przypadku Węgier reformy sądownictwa są również częścią procedury warunkowości, co oznacza, że zakwalifikowanie Węgier do finansowania unijnego zależy od tego, czy zostaną one spełnione" - napisał węgierski portal.

Według opinii KE Węgry wciąż nie spełniły warunków w zakresie rządów prawa i walki z korupcją, które pozwoliłyby na odblokowanie środków unijnych w ramach Funduszu Odbudowy (5,8 mld euro) i Funduszu Spójności (6,5 mld euro).

Marcin Furdyna