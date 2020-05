KE wskazuje ekologiczny kierunek dla UE; chce, by 30 proc. obszarów było pod ochroną

Objęcie 30 proc. powierzchni UE ochroną do końca obecnej dekady, zmniejszenie o połowę użycia środków przeciw drobnoustrojom w hodowli, przeznaczenie 1/4 gruntów pod uprawy ekologiczne - to założenia zmian w rolnictwie i ekosystemie, jakie proponuje KE.

Szczegółowe kierunki wielkiej transformacji opisane zostały w zaprezentowanych w środę w Brukseli dwóch strategiach - na rzecz bioróżnorodności oraz dotyczącej rolnictwa: "Od pola do stołu". Przygotowania do ich przedstawienia trwały przez ostatnie kilka miesięcy. Wybuch pandemii dołożył, jak przekonuje Komisja Europejska, nowe argumenty na rzecz odejścia od obecnego stanu relacji człowieka z naturą.

"Kryzys w związku z koronawirusem pokazał, jak wszyscy jesteśmy bezbronni i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością człowieka a przyrodą. Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej są wyraźnym i aktualnym zagrożeniem dla ludzkości. Będące w centrum Zielonego Ładu +Strategia na rzecz bioróżnorodności+ i +Od pola do stołu+ wskazują na nową i lepszą równowagę natury, systemów żywności i różnorodności biologicznej" - podkreślił koordynujący prace nad propozycjami wiceszef KE Frans Timmermans.

Strategie, za którymi w ciągu najbliższych kilku miesięcy mają pójść projekty zmian prawa UE, proponują też działania, które mają zapewnić ochronę zdrowia. Komisja chce m.in. zmienić sposób etykietowania żywności, by konsumenci podejmowali bardziej świadome wybory. Europa ma iść w kierunku ekologicznych upraw, by w dłuższej perspektywie 1/4 obszarów rolniczych była pod nie przeznaczona.

Założenia KE przewidują też, że do 2030 r. co najmniej 30 proc. europejskich ziem i obszarów morskich będzie chronione; dodatkowo co najmniej 10 proc. pól miałoby stać się krajobrazami o dużej różnorodności.