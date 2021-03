KE wypłaciła 13 mld euro w ramach SURE sześciu krajom UE, w tym Polsce

Komisja Europejska wypłaciła 13 miliardów euro sześciu państwom członkowskim UE, w tym Polsce, w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z unijnego instrumentu finansowego SURE.

Jest to trzecia wypłata w 2021 r. W ramach wtorkowej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro.

Pożyczki te mają pomóc państwom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych. W szczególności mają pomóc krajom UE pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych programów pracy krótkoterminowej i innych podobnych środków, które wprowadziły w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.

Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE) pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii. Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia.