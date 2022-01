KE: wysłaliśmy do Polski wezwanie do zapłaty w związku z niewykonaniem wyroku TSUE

Wysłaliśmy Polsce wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem przez ten kraj decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand.

"Po przeanalizowaniu odpowiedzi od Polski na list z 22 grudnia Komisja Europejska doszła do wniosku, że Polska nie dostarczyła dowodów na to, że wykonuje decyzję wydaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE z 14 lipca ubiegłego roku. Środki podjęte przez Polskę zostały uznane (...) za niewystarczające. Komisja Europejska wysłała w związku z tym w środę pierwsze wezwanie do zapłaty za okres od 3 listopada 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku" - powiedział Wigand.

"Po pierwszym wezwaniu, Komisja będzie wysyłała kolejne co miesiąc. Należność powinna zostać uregulowana w ciągu 45 dni od chwili otrzymania wezwania. Polska powinna pilnie wdrożyć decyzję Trybunału z 14 lipca" - dodał rzecznik.

Według informacji podanej przez agencję Reutera pierwszy "rachunek" opiewa na 70 mln euro.

14 lipca 2021 roku Polska została zobowiązana do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta.

Artur Ciechanowicz