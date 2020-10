KE wzywa państwa UE do przekazywania danych, by przygotować mapy pandemiczne

Po przyjęciu przez unijnych ministrów ds. europejskich decyzji dotyczącej koordynacji środków w sprawie ograniczenia przemieszczania się w UE, Komisja Europejska wezwała stolice do przekazywania niezbędnych informacji, by przygotować dane obrazujące rozwój pandemii Covid-19.

We wtorek Rada ds. Ogólnych przyjęła zalecenia, na podstawie których Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ma publikować co tydzień mapę państw członkowskich UE z podziałem na regiony, które będą opatrzone odpowiednimi kolorami: czerwonym, pomarańczowym, zielonym oraz szarym.

"Wspólne stanowisko państw członkowskich daje obywatelom Unii wyraźny sygnał, że UE działa tam, gdzie bezwzględnie powinna. Wyciągnęliśmy wnioski: nie uda nam się przezwyciężyć kryzysu poprzez jednostronne zamykanie granic, lecz poprzez współpracę" - podkreśliła w oświadczeniu KE.

Kolor danego regionu będzie zależał od liczby zgłoszonych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, liczby testów na 100 tys. osób przeprowadzonych w ostatnim tygodniu oraz odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu.

"Wzywamy obecnie państwa członkowskie do przekazywania niezbędnych danych, tak aby mapa mogła być co tydzień aktualizowana na podstawie dokładnych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w UE i jej regionach" - zaznaczyła KE.

Mimo koordynacji na szczeblu unijnym to państwa członkowskie nadal mogą decydować o tym, jakie środki ograniczające stosują. Bruksela chce jednak, by stolice zapewniły swoim obywatelom możliwość otrzymywania jasnych i aktualnych informacji na temat tego, jak powinni postępować i jakie ograniczenia obowiązują.

"Dzisiejsze porozumienie przyczyni się również do poprawy obecnej niepewnej sytuacji, w jakiej znalazły się miliony obywateli mających istotny powód do podróżowania: ważne powody rodzinne, praca czy też konieczność zapewnienia przepływu potrzebnych nam towarów. W wymienionych przypadkach nie będzie wymagane poddanie się kwarantannie" - zaznaczyła KE.

Szefowa KE Ursula von der Leyen przypominała w zamieszczonym w poniedziałek na Twitterze nagraniu wideo, że prawo do swobodnego przemieszczania się w UE poważnie ucierpiało w wyniku pandemii. Obywatele Unii - jak wskazała - mieli do czynienia z wieloma różnymi zasadami i procedurami, otrzymywali niejasne informacje na temat obszarów wysokiego i niskiego ryzyka oraz nie mieli pewności co do tego, w jaki sposób mogą podróżować.

"Musimy koordynować te środki, aby uczynić życie Europejczyków łatwiejszym. Im jaśniejsze są zasady, tym łatwiej jest je stosować obywatelom" - zaznaczyła Niemka.

KE przedstawiła wniosek w sprawie koordynacji środków dotyczących pandemii przed miesiącem. Źródła unijne wskazywały, że propozycja była zbyt daleko idąca i dlatego niemiecka prezydencja przedstawiła nowy projekt, co do którego zgodziła się większość państw członkowskich. "W duchu kompromisu nie sprzeciwialiśmy się tej propozycji" - poinformował PAP jeden z polskich dyplomatów.

Kraje UE zgodziły się na wzajemne uznawanie testów, ale nie udało się im osiągnąć porozumienia w sprawie długości oraz warunków dotyczących poddawania się kwarantannie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka