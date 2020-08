KE zaoferowała 400 mln euro na program dostępu do szczepionki przeciwko koronawirusowi

Komisja Europejska zapowiedziała, że przeznaczy 400 mln euro w postaci gwarancji na kierowany przez Światową Organizacji Zdrowia (WHO) globalny program zakupu szczepionek przeciwko nowemu koronawirusowi.

KE zdecydowała w poniedziałek o przystąpieniu do programu COVAX. Program jest kierowany przez: Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi), Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) i WHO. Ma na celu przyspieszenie opracowania i produkcji szczepionek oraz zapewnienie sprawiedliwego i równego dostępu dla wszystkich krajów na świecie.

Celem COVAX jest zakup dla wszystkich krajów na świecie 2 mld potencjalnych szczepionek przeciwko koronawirusowi od kilku producentów do końca 2021 roku.

"Globalna współpraca jest jedynym sposobem pokonania ogólnoświatowej pandemii. (...) Komisja ogłasza dzisiaj, że wniesie wkład w wysokości 400 mln euro na rzecz COVAX, aby umożliwić współpracę w zakupie przyszłych szczepionek z korzyścią dla krajów o niskich i średnich dochodach. Jestem przekonana, że przybliży nas to do osiągnięcia naszego celu: pokonania wirusa wspólnymi siłami" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W ramach wspólnego zaangażowania UE (Komisji, państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych, w szczególności Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w celu uruchomienia zasobów na rzecz globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, Unia Europejska zamierza zmobilizować do 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia programu COVAX.

Szczegółowe warunki udziału i wkładu UE zostaną określone w najbliższych dniach i tygodniach.

Udział UE w programie COVAX będzie stanowił uzupełnienie trwających negocjacji UE z przedsiębiorstwami produkującymi szczepionki. Celem tych negocjacji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych producentów szczepionek.

Komisja Europejska stawia sobie za cel zagwarantowanie, że szczepionka będzie dostępna dla wszystkich potrzebujących, a nie tylko dla mieszkańców Unii. 4 maja 2020 r. zebrała niemal 16 mld euro w ramach globalnej kampanii na rzecz powszechnego dostępu do testów, leczenia i szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz na rzecz globalnego ożywienia gospodarczego.

Z Brukseli Łukasz Osiński