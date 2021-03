KE zapowiada, że podejmie "szybkie i zdecydowane działania" ws. Izby Dyscyplinarnej SN

Komisja Europejska "podejmie szybkie i zdecydowane działania" dotyczące "dalszego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej" polskiego Sądu Najwyższego - poinformował rzecznik KE Christian Wigand w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli.

Był on pytany w poniedziałek na konferencji w Brukseli o reakcję na listy wysłane do szefowej KE Ursuli von der Leyen, m.in. przez liderów frakcji w Parlamencie Europejskim, wzywające ją do podjęcia działań w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN.

"Mamy bardzo jasne stanowisko i podjęliśmy zdecydowane działania wobec Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce. Uważnie śledzimy najnowsze wydarzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego i sprawę sędziego (Igora) Tulei. Komisja uważa, że Polska narusza prawo UE, pozwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób, w jaki pełnią swoją funkcję. Kwestie te obejmują m.in. sprawy o uchylenie immunitetu sędziów w celu wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego" - odpowiedział Wigand.

"Sama perspektywa wszczęcia postępowania przed organem, którego niezawisłość nie jest gwarantowana, wywołuje +efekt odstraszający+ dla sędziów i może wpłynąć na ich niezależność. W związku z tym 27 stycznia Komisja Europejska skierowała do Polski dodatkową uzasadnioną opinię w sprawie dalszego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Polska miała miesiąc na podjęcie niezbędnych działań w celu przestrzegania prawa UE. Otrzymaliśmy odpowiedź. Można oczekiwać, że Komisja jako strażnik traktatów (unijnych) podejmie szybkie i zdecydowane działania w następnym kroku" - dodał Wigand.

Liderzy największych grup w Parlamencie Europejskim napisali w ubiegłym tygodniu list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z apelem o podjęcie działań w sprawie sędziego Igora Tulei.

27 stycznia Komisja Europejska w środę poinformowała o przejściu do drugiego etapu procedury naruszeniowej wobec Polski w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. KE dała Polsce wtedy miesiąc na odpowiedź.

Komisja Europejska powinna skupić się na problemie związanym z fatalnym systemem zakupu szczepionek, a nie zajmować się polskim sądownictwem - powiedział wtedy PAP wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości to wyłączna kompetencja państw członkowskich.

Z Brukseli Łukasz Osiński