KE zwróci się do AstraZeneki o wyjaśnienia ws. niedoborów dostaw szczepionki

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zwróci się do AstraZeneki o wyjaśnienia dotyczące niedoborów dostaw do UE produkowanej przez ten koncern szczepionki przeciw Covid-19. W marcu KE wysłała do firmy pismo w tej sprawie.

"Komisja nadal oczekuje, że firma wyjaśni kilka nierozstrzygniętych kwestii" - powiedział na konferencji prasowej rzecznik prasowy KE Stefan De Keersmaecker. KE nie poinformowała jednak, jak wygląda obecny harmonogram dostaw i o ile są one obecnie niższe od tych, które zakłada umowa z firmą.

Z danych zaprezentowanych przez KE wynika, że w pierwszym kwartale 2021 r. koncern AstraZeneca dostarczył do UE ok. 30 mln dawek swojej szczepionki. To cztery razy mniej, niż zakładało porozumienie z firmą. Do końca pierwszego kwartału miało być to 120 mln dawek.

Europejska Agencja Leków (EMA) w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej poinformowała o występowaniu bardzo rzadkich przypadków zakrzepów krwi w połączeniu z niskim poziomem płytek krwi w ciągu 14 dni od szczepienia preparatem firmy AstraZeneca.

Podkreśliła jednocześnie, że korzyści ze stosowania tej szczepionki w zapobieganiu Covid-19 przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

Z Brukseli Łukasz Osiński